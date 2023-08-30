الأوقاف تعلن أفضل عشر مديريات أداء في مقارئ الأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف، أفضل عشر مديريات أداء في مقارئ الأئمة، وذلك في إطار متابعة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم لمقارئ الأئمة غير الأعضاء بالمديريات الإقليمية.

أفضل عشر مديريات أداء

1. الشرقية

2. البحيرة

3. الدقهلية

4. الغربية

5. المنوفية

6. أسيوط

7. القاهرة

8. دمياط

9. الوادي الجديد

10. الأقصر



الأوقاف تعلن أسماء الفائزين بمسابقتي مجلتي منبر الإسلام والفردوس





أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في مسابقة مجلتي منبر الإسلام والفردوس للعام الهجري 1444هـ ، وسنعلن لاحقًا عن موعد تكريمهم وتسليم الجوائز، وذلك على النحو التالي:



أولًا: الفائزون في مسابقة مجلة منبر الإسلام :

الفائز الأول : هدى حسين أحمد محمد – أسيوط – 2000 جنيه .

الفائز الثاني : محيي خليفة السيد عارف – محافظة الجيزة – 1500 جنيه .

الفائز الثالث : محمد عيد عبد الغني – محافظة القليوبية – 1000 جنيه .

الفائز الرابع : بكر أحمد مخلوف خطاب – محافظة البحيرة – 500 جنيه ومكتبة قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

الفائز الخامس : عبد المنعم عبد القادر حسن – محافظة المنوفية – 500 جنيه ومكتبة قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الفائز السادس : أسماء أحمد محمد إبراهيم – محافظة القليوبية – إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

الفائز السابع : سامح محمد عبد الستار – محافظة الغربية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

الفائز الثامن : محمد أحمد محمد إبراهيم – محافظة القليوبية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

الفائز التاسع : أحمد عبد العظيم أبو العز – محافظة المنوفية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

الفائز العاشر : إيمان عبد الفتاح عبد السميع – محافظة المنوفية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

الفائز الحادي عشر: سعيد محمد على زايد – محافظة البحيرة - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

