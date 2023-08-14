فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للعبة التايكوندو بنادي أبوتيج الرياضي

تماشيًا مع استراتيجية تنمية المواهب الرياضية في مصر، تقوم مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، المعروفة بـ "الإدارة العامة للرياضة"، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي والإدارة العامة للموهبة الرياضية، بتنظيم فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في لعبة التايكوندو بنادي أبوتيج الرياضي.

تُعتبر هذه الفعاليات فرصة مهمة لتدريب المشاركين في هذه اللعبة، حيث يقوم فريق من المدربين المؤهلين بتدريب اللاعبين واستعدادهم للانضمام إلى المنتخبات الوطنية في مختلف البطولات المحلية والدولية.

ومن المعروف أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يُعَدُّ من أهم المشروعات الواعدة للرياضة المصرية، بالإضافة إلى كونه أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة. يهدف المشروع إلى اكتشاف المواهب الرياضية الواعدة ورعايتهم، وتأهيلهم بأفضل طريقة ممكنة، حيث يُعَدُّون بطلب المستقبل الذين يُمَثِّلون مصر في المسابقات الدولية.

تتم تنظيم التدريبات بإشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى التوجيهات المستمرة من علاء جاد كيل وزارة الشباب والرياضة، والمتابعة من أحمد سويفي كيل المديرية للرياضة. تأتي هذه التدابير ضمن الجهود المستمرة لتطوير قطاع الشباب والرياضة في مصر وتحقيق رؤية القيادة السياسية في دعم المواهب الرياضية المصرية وتمكينهم لتمثيل البلاد على الساحة الدولية.

إن هذه الخطوة المهمة التي تقوم بها مديرية الشباب والرياضة بأسيوط تعزز التواصل والتعاون بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، وتسهم في تطوير قدرات لاعبي التايكوندو وتحفيزهم لتحقيق أداء رياضي متميز على المستوى القومي والدولي.

تعد فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في لعبة التايكوندو بنادي أبوتيج الرياضي فرصة مهمة لاكتشاف المواهب الرياضية وتطويرها، بالإضافة إلى تمكين اللاعبين للتنافس على المستوى المحلي والعالمي. تأمل الإدارة العامة للرياضة بأسيوط أن تسهم هذه الفعاليات في تطوير رياضة التايكوندو في مصر وتعزيز التواصل بين مختلف الجهات التابعة للوزارة من أجل رفع مستوى الأداء الرياضي في البلاد.

أبطال الموهبة والبطل الأولمبي "للتايكوندو"يواصلون تدريباتهم بنادى أبوتيج الرياضى

أبطال الموهبة والبطل الأولمبي "للتايكوندو"يواصلون تدريباتهم بنادى أبوتيج الرياضى

أبطال الموهبة والبطل الأولمبي "للتايكوندو"يواصلون تدريباتهم بنادى أبوتيج الرياضى

أبطال الموهبة والبطل الأولمبي "للتايكوندو"يواصلون تدريباتهم بنادى أبوتيج الرياضى

أبطال الموهبة والبطل الأولمبي "للتايكوندو"يواصلون تدريباتهم بنادى أبوتيج الرياضى