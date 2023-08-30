ندوة بحثية عن ثورة 23 يوليو بمركز شباب فرشوط بقنا

نظمت إدارة شباب والرياضة بمركز فرشوط بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، مشروع ندوة بحثية ضمن النشاط الثقافى عن ثورة 23 يوليو، حيث استهدف المشروع مشاركة أعضاء النادى للفئة العمرية من الشباب.

وتحدث مصطفى أبو جبل، مدير المديرية بقنا، عن أهمية دور مراكز الشباب والأندية الرياضية فى تفعيل منظومة العمل الشبابى واستقبال الاعضاء وتحفيزهم للمشاركة الفعالة فى جميع المجالات.

وذكرت سامية ناروز، مدير إدارة شباب فرشوط، أن المشاريع الشبابية والقومية المنفذة على أرض الواقع والموثقة تخدم كل الفئات العمرية ليرتقي وينهض بها المجتمع فكريًا وثقافيًا وخدميًا وهذا ما تحققه من إنجازات نحو التقدم والرقي والازدهار.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومصطفى أبو جبل، مدير المديرية بقنا، الدكتور كريم حمدى، مدير إدارة الرياضة بالمديرية، وإشراف سامية، ناروز شماس وعاطف إمبابى، مدير النادى.

وفى ذات السياق نظمت إدارة شباب فرشوط مشروع عمل مجلة حائط المنفذ بمقر مركز شباب العركى، حيث استهدف المشروع مشاركة أعضاء المركز للفئة العمرية من الشباب.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، وإدارة شباب نقادة مركز شباب كوم بلال، فعاليات مسابقة الشطرنج، وذلك بهدف توعية الشباب والنشء بأهمية التنافس والتفكير السريع والتعلم وسرعة البديهة والتأكيد على استخدام الإبداع والمشاركات في المسابقة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومصطفى حسين أبو جبل، مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم، وكيل المديرية للشباب.