سقوط مدير مصنع كابلات كهربائية يعمل دون ترخيص في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ، كميات من الكابلات الكهربائية المقلدة، ومجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالقاهرة.

سقوط صاحب يدير مصنع كابلات كهربائية دون ترخيص في القاهرة

وأوضحت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، نشاط صاحب مصنع كابلات كهربائية - كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بإدراة المصنع بدون ترخيص، وبتصنيع كميات كبيرة من الكابلات الكهربائية مدون عليها علامة إحدى الشركات مقلدة ومغشوشة مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة دون النظر لما قد يُسفر عنه ذلك من أضرار جسيمة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على 1500 متر كابلات كهربائية - طن كسر بلاستيك وجميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها.. وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية،وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

من القليوبية إلي القاهرة ..الأمن يداهم مصنع مخدرات بشبرا

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة ، تشكيل عصابي، أدار إحدى الشقق السكنية كمكتب تصوير وتنظيم حفلات علنًا، وتدار من الباطن كمصنع لتصنيع وتخليط وترويج المواد المخدرة في أبراج أغاخان بشبرا، والتي تكمن في مادتي الآيس والبودر، ويديره أحد الأشخاص ويتردد عليه المقيمين بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، وذلك للعمل معه في تصنيع وتخليط المواد المخدرة.

وكشفت التحريات ان إدارة المتهم الرئيسي ويدعى ع.ح، الشقة المستأجرة في العقار محل الضبط، لتصنيع وتخليط المواد المخدرة، كما أشارت التحريات إلى تكوين المتهم أ. أ، والمقيم في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والسابق ضبطه واتهامه في 5 قضايا، وكذا المتهمين الآخرين، تشكيلا عصابيا تخصص فى تصنيع وتخليط وترويج المواد المخدرة.

وأضافت التحريات أنه بتفتيش الشقة عثر على كيس بداخله مادة تشبه في كونها مادة البودر الخام، وكيس آخر شفاف به مسحوق أبيض اللون، ومبالغ مالية، وكيس بلاستيكي أبيض به جزء شفاف به مادة صفراء اللون تشبه البودر المخدر الخام، وكذا كيس شفاف اللون به مادة بيضاء اللون تشبه ماده الليمون؛ لتزويد وتصنيع ماده البودر، وزجاجة من مادة الكيتامين السائل وأسلحة بيضاء.

ويأتي ذلك في إطار الخطة العامة للإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة ظاهرة انتشار المواد المخدرة بكافة أشكالها وأنواعها التخليقية منها والطبيعية، وضبطها وضبط متجريها قبل إخراجها إلى حيز التوزيع لكونها السبب الرئيسي في دخول مدمنيها ومتعاطيها لمدمار الجريمة دون وعي أو إدراك .