برعاية ومتابعة الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة باسيوط، نظمت قافلة طبية في قرية القوصية بإشراف الدكتور خالد علي عبدالعال، مدير الإدارة الصحية. وقد شهدت هذه القافلة ترددًا عاليًا من قبل أهالي القرية على مدار يومين للاستفادة من خدماتها الطبية المختلفة.

وتضمنت القافلة عيادات الكشف على جميع التخصصات مثل الباطنة وطب الأطفال وأمراض الجلد وجراحة عامة ومسالك بولية وأمراض النساء وتنظيم الأسرة وطب الأسنان. كما تقدمت خدمات التحاليل والأشعة والعلاج مجانًا.

وجاءت هذه القافلة ضمن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، التي تهدف إلى توفير الخدمات الصحية والتثقيف الصحي للمجتمع، وذلك بالتنسيق مع مبادرات رئاسية أخرى مثل تنظيم الأسرة.

قامت مسؤولة الثقافة الصحية بالإدارة، رشا أبادير، بتنفيذ مجموعة من الندوات التثقيفية عن تنظيم الأسرة والمبادرات الرئاسية والتغذية السليمة وصحة المرأة والفيروسات الكبدية.

ووجه الدكتور خالد الفريق العامل بالوحدة على ضرورة تعاونهم وتكامل أدوارهم لتسهيل تقديم خدمة مميزة وفعالة لأهالي القرية.

قافلة طبية مجانية بقرية عرب رزقة الدير مركز القوصية

قافلة طبية مجانية بقرية عرب رزقة الدير مركز القوصية

قافلة طبية مجانية بقرية عرب رزقة الدير مركز القوصية

قافلة طبية مجانية بقرية عرب رزقة الدير مركز القوصية

قافلة طبية مجانية بقرية عرب رزقة الدير مركز القوصية

قافلة طبية مجانية بقرية عرب رزقة الدير مركز القوصية

قافلة طبية مجانية بقرية عرب رزقة الدير مركز القوصية

قافلة طبية مجانية بقرية عرب رزقة الدير مركز القوصية

قافلة طبية مجانية بقرية عرب رزقة الدير مركز القوصية