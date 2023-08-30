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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

متحف الحضارة يستقبل عددًا من طلاب الجامعات المصرية من ذوي الهمم

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

 استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مجموعة من طلاب الجامعات المصرية من ذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع إدارة معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 حقوق ذوى الهمم:

 وأعرب الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، عن كامل سعادته بهذه الزيارة والتي تأتي في إطار الدور الحيوي والفعال الذي يقوم به المتحف لتعزيز حقوق ذوى الهمم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وإتاحة وتيسير زيارتهم داخل المتحف.

  وكان في استقبال هؤلاء الطلاب فيروز فكرى، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، والدكتور كريم قنديل، من العلاقات العامة بالمتحف، حيث قدمت لهم الأستاذة فيروز فكري نبذة عن المتحف ودوره الهام كمؤسسة ثقافية وتراثية، كما تعرفوا على ما يقدمه المتحف من أنشطة تراثية وفعاليات ومعارض فنية مختلفة.

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 ثم قام الطلاب بزيارة قاعات المتحف المختلفة صاحبهم خلالها عدد من أمناء المتحف، حيث قدموا لهم شرحًا وافيًا عن كنوز المتحف الأثرية، وكيف أنها تبرز إبداعات الحضارة المصرية من كنوز أثرية ومعمارية وتراثية، وهو ما يظهر في سيناريو العرض المتحفي والذي أشاد به كل زائري المتحف.

 وفي نهاية الزيارة، أعرب الطلاب عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه في المتحف من كنوز أثرية، وسعادتهم بوجودهم في هذا الصرح العظيم والذي يشهد على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة، كما حرصوا على التقاط مجموعة من الصور التذكارية.

 يذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية يولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، حيث يحرص دومًا على رفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم وتأهيله لاستقبال السياحة الميسرة من ذوي الهمم، بالإضافة إلى توفير منشورات عن المتحف بطريقة برايل.

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