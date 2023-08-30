نار الأسعار تحرق «اليونيفورم»

دبت الحركة والنشاط فى أسواق الملابس المدرسية، وتعد «العتبة» أحد أهم هذه الأسواق.

أجرت «الوفد» جولة لمعرفة أسعار الملابس المدرسية ومدى الإقبال عليه هذا العام.

قال صاحب أحد متاجر الأزياء المدرسية بمنطقة العتبة إن الإقبال على شراء الملابس والأزياء المدرسية هذا العام ضعيف جدًا ويصل لـ35% مقارنة بالعام الماضى، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار.

فالمرحلة الإبتدائية يصل سعر الطقم الواحد فيها إلى 300 جنيه والمرحلة الإعدادية والثانوية يصل سعر الزى إلى 400 جنيه مشيرًا إلى أن هذه الأسعار هى أسعار جملة وهناك أسعار أقل على حسب خامة الملابس والقماش.

وأضاف أن الزيادة فى أسعار الملابس المدرسية أثرت سلبًا على الشراء من متجره، لأن الزيادة ليست فى الأزياء المدرسية فقط ولكن فى كل جوانب الحياة، فالعديد من الأسر تواجه تحديات مالية ويجب أن يتناسب سعر الزى المدرسى مع ميزانيتهم المحدودة، وفى الجهة الأخرى من الصعب إيجاد مصانع تقدم الأزياء المدرسية بأسعار مناسبة لأن القماش الخام سعره بيرتفع يوم عن يوم فالمصمنع بيرفع الأسعار غصب عنه علشان منبع تصنيع الأزياء المدرسية سعره يرتفع يوميًا، وبالتالى المصنع يضطر لرفع الأسعار

وفى الوقت نفسه هناك أسر تبحث عن الملابس المستعملة «علشان تعرف تواجه الحياة».