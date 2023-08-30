" بحوث الإلكترونيات" ينظم حفل ختام فعاليات المدرسة الصيفية للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص مصر على تأهيل الأجيال الجديدة لمواكبة التحول الرقمي المصاحب للثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات التنمية، مشيرًا لأهمية إعداد أجيال من الباحثين والخبراء المتخصصين في الذكاء الاصطناعي؛ لوضع مصر ضمن الدول الرائدة في تبني الذكاء الاصطناعى، وتزويد الأجيال القادمة بالمهارات والمعرفة اللازمة للمستقبل والتقنيات المتقدمة.

المدرسة الصيفية للذكاء الاصطناعي

وفي هذا الإطار، نظم معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، حفل ختام فعاليات المدرسة الصيفية للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لطلاب الجامعات المصرية، حيث تم تخريج الدفعة الرابعة والخامسة من المدرسة التي ينظمها المعهد في إطار البرنامج العملي لتدريب شباب الجامعات على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وصرحت " عبدالقادر " أن تنظيم المعهد للمدرسة الصيفية جاء في إطار اهتمام الدولة بالعلوم الأساسية وبناء قاعدة علمية قوية، وتنفيذًا لإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتحفيز البيئة التشريعية الداعمة للبحث العلمي وربطه بالصناعة.

وأضافت رئيس المعهد أنه في إطار دعم معهد بحوث الإلكترونيات لنشر الثقافة العلمية وتبسيط العلوم الهندسية، فإن المعهد يقدم مجموعة من البرامج والمبادرات المنفذة لاكتشاف واحتضان المواهب العلمية، وانتقاء ودعم المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة من التعليم؛ لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.

وأوضحت"عبد القادر" أن المدرسة الصيفية للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي تهدف إلى خلق جيل جديد من الشباب قادر على الابتكار وتنفيذ مشروعات بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تدريب طلاب كليتي الهندسة وعلوم الحاسب على مشروعات واقعية عملية للذكاء الاصطناعي؛ بهدف تأهيلهم للمتطلبات الحديثة لسوق العمل، وفتح آفاق جديدة لهم لتنفيذ مشاريع تخرج مبتكرة ومواكبة للتكنولوجيا الحديثة.

وأشارت "عبدالقادر" إلى تعاون المعهد مع شركة التجمع الرقمي للبرمجيات، حيث تم تدريب 150 طالب وطالبة من مختلف جامعات مصر، منها جامعات (حلوان، المنصورة، النيل الأهلية، الجلالة، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الأزهر، الجامعة المصرية الصينية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع شيراتون، جامعة النهضة، جامعة مطروح، معهد العبور العالي للهندسة، ومعهد القاهرة الجديدة، ومعهد طيران إمبابة).

وصرح المهندس خالد نجيب مدير عام التجمع الرقمي للبرمجيات أن التجمع يهدف إلى تقديم برامج تدريبية ومشاريع عملية للأطفال والشباب في مجالات التحول الرقمي المختلفة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، والواقع الافتراضي، والجيل الخامس والسادس للهواتف المحمولة.

وأضاف مدير عام التجمع الرقمي للبرمجيات أن التعاون المثمر بين الجانبين استهدف العديد من المجالات العلمية والعملية؛ لدعم تكنولوجيا التحول الرقمي والمعلوماتية، وجاري إعداد محتوي تدريبي تطبيقي عن تقنيات الميتافيرس.