جامعة الأزهر تصدق على افتتاح فصول وشعب جديدة في التنسيق

صدق مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على الإضافات الجديدة في تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في العام الدراسي الجديد (2023- 2024م).

وأعلن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن تنسيق القبول هذا العام يتضمن فتح فصول لكلية التمريض للبنات بدمياط، كما يتضمن أيضًا افتتاح فصول لكلية التمريض للبنات بأسيوط، ويتضمن أيضًا فتح شعبة الشريعة والقانون للبنات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، إضافة إلى فتح نفس الشعبة بكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بالأقصر، كما يتضمن التنسيق أيضًا هذا العام افتتاح فصول لكلية الهندسة بنات بمحافظة قنا تكون تابعة لكلية الهندسة بنين الأزهر بقنا، بجانب افتتاح فصول جديدة لكلية البنات الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد تتضمن الشعب الثلاث (أصول الدين - اللغة العربية - الشريعة الإسلامية).

ووجه المجلس الشكر والتقدير إلى اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي؛ لجهودهما في سبيل افتتاح تلك الفصول الملحقة؛ بهدف التيسير على أبناء محافظة الوادي الجديد، ورفع معاناة السفر عنهم.