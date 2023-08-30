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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تفتح باب التقديم على وظائفها الهندسية

جامعة الإمام عبد
جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

فتحت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالمملكة العربية السعودية، باب التقديم على وظائفها الهندسية للرجال والنساء، اليوم الأربعاء الموافق 14 صفر 1445هـ/ 30 أغسطس 2023م، والتي ترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة.

وأعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، عبر موقعها الإلكتروني  أن التقديم على الوظائف الهندسية الشاغرة بها يتم بشكل إلكتروني من خلال موقع الجامعة الإلكتروني فقط عبر التسجيل خدمة النفاذ الوطني الموحد، على أن تستمر في تلقي طلبات التقديم يوم الاثنين الموافق 19 صفر 1445هـ/ 4 سبتمبر 2023م.  

وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

 ولفتت الجامعة أن الوظائف الشاغرة جاءت وفق المسميات والمراتب التالية:

  1. مهندس كهربائي مساعد على المرتبة السابعة، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس بتخصص (الهندسة الكهربائية / تقنية الهندسة الكهربائية).
  2. مهندس ميكانيكي مساعد على المرتبة السابعة، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس بتخصص (الهندسة الميكانيكية).
  3. مهندس مدني مساعد على المرتبة السابعة، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس بتخصص (الهندسة المدنية).

وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.. شروط عامة للتقديم

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة.
  • أن يجتاز الاختبار العلمي للترشح للمقابلة الشخصية.
  • أن يجتاز المقابلة الشخصية .

وشددت الجامعة أن التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحًا نهائيًا، محذرة من تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة لأن ذلك سوف يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائيًا.

وطالبت من المتقدمين الاطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها، وبعد تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم يتم التقديم على الوظيفة بتعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.     

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