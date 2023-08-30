طاهر: الاجتهاد الطريق الوحيد لنيل ثقة كولر.. ولهذا السبب تدربت بمفردي

أشاد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمعسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا، مشيرًا إلى أنه يسعى للظهور بشكل قوي خلال الموسم الجديد، وحصد المزيد من الألقاب مع زملائه في الفريق.

وقال طاهر: «مخطط الأحمال قام بتوزيع برامج بدنية لكل اللاعبين من أجل الالتزام بها خلال فترة الراحة، ولا نحتاج إلى وقت طويل من أجل العودة للمستوى المعروف، وأنا تواجدت في النمسا من أجل أداء البرنامج البدني، بخلاف زملائي في الفريق الذين قاموا بأداء برامجهم في أماكن مختلفة».

وأضاف: «تعرضت للإصابة في أول مران بعد العودة من الراحة، بكدمة في أنكل القدم بعد التحام مع زميلي محمود متولي، لكن الإصابة بسيطة، وعدت للتدريبات بشكل طبيعي».

وواصل: «الموسم المقبل سنخوض عددًا كبيرًا من المنافسات، وبالتأكيد وجود قائمة قوية من اللاعبين في جميع المراكز سيكون مفيدًا للفريق، كما أن مارسيل كولر يقوم دائمًا بعمل تدوير بين جميع اللاعبين، لذلك وجود قائمة قوية وأسماء كثيرة من اللاعبين المميزين يفيد الفريق على مدار الموسم».

وأكمل: «كل لاعب عليه الالتزام فقط بالتدريب بقوة من أجل الحصول على فرصة المشاركة بصفة أساسية، وعن نفسي سوف أعمل بكل قوتي للحصول على هذه الفرصة خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنني في الموسم الماضي بدأت بشكل جيد ولكن تعرضت للإصابة، ودائمًا يكون هناك حديث مع المدير الفني الذي يتحدث معي بشكل رائع، من أجل العودة للمشاركة وتقديم الإضافة المطلوبة، والأهم هو التدريب بقوة، حتى أكون تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت».

وأردف طاهر: «لا أتأثر مطلقًا بالسوشيال ميديا ولا أهتم بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وأحزن كثيرًا من تأثر بعض اللاعبين بها، وأي لاعب عليه التركيز فقط في الملعب، وعليه أيضًا أن يحترم رأي الجمهور، ولكن مع عدم إعطاء تلك الآراء مساحة للتأثير عليه».

وأضاف: «بشكل شخصي لا أتابع الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي أو البرامج التليفزيونية، وما يهمني هو رأي المدير الفني، كما أنني أقوم بتقييم نفسي باستمرار، وكذلك بعض المقربين من عائلتي وأصدقائي، بخلاف ذلك فأنا أغلق جميع الأبواب ولا أشغل نفسي بأي انتقادات».