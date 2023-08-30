التسجيل بأولمبياد الطفل المصري 2023 بمصنع نجوم المستقبل نسخته الرابعة بأسيوط
تواصل مديرية الشباب والرياضة في اسيوط مع إدارة تنمية النشئ داخل مركز شباب ابنوب لتسجيل الراغبين في المشاركة في النسخة الرابعة من أوليمبياد الطفل المصري لعام 2023. وأفادت المديرية أنه سيتم استمرار أعمال التسجيل حتى يوم 15 سبتمبر المقبل.
وتضم الألعاب التي ستُنفذ في هذه النسخة الرابعة من أوليمبياد الطفل المصري 12 لعبة أولمبية مختلفة. وتشمل هذه الألعاب: خماسي القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، ألعاب القوى، الكاراتيه، التايكوندو، تنس الطاولة، السباحة، رفع الأثقال، المصارعة والجودو.
وأكد علاء جاد، مدير إدارة تنمية النشئ، أن المديرية مستعدة لاستقبال الفرق المشاركة في الأولمبياد وتسجيل أسمائهم. وشدد على أن الأعمار المشاركة في الأولمبياد يجب أن تكون من 12 إلى 14 سنة فقط. وأضاف أنه بعد استكمال تشكيل الفرق المتنافسة، سيتم إجراء التصفيات الداخلية ثم التصفيات الإقليمية وأخيرًا التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.
يهدف هذا المشروع إلى اكتشاف المواهب والرياضيين المتميزين، من خلال مشاركة أكبر عدد ممكن من اللاعبين من مختلف المحافظات. كما يسعى المشروع إلى تعزيز روح التعارف بين الشباب وتقوية شخصياتهم، وتنمية مهاراتهم الرياضية واكتساب المعارف. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر لهم هذا المشروع العادات الصحية والوقائية ويحقق التوازن النفسي والوجداني، مما يحميهم من آفة الانحراف والتطرف.
يتم تنفيذ هذا المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وتحت متابعة عادل فؤاد، وكيل المديرية للشباب.
- أسيوط
- محافظة أسيوط
- محافظ أسيوط
- محافظة
- محافظ
- اللواء عصام سعد
- رئيس جامعة أسيوط
- الدكتور أحمد المنشاوي
- جامعة أسيوط
- ديوان عام محافظة
- رئيس
- نائب رئيس جامعة الازهر فرع أسيوط
- نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي
- نائب رئيس جامعة الأزهر
- جامعة الأزهر
- جامعة الازهر فرع اسيوط
- جامعة الازهرللوجة القبلي
- رئيس جامعة
- الوحدة المحلية
- مركز
- مدينة
- قسم
- قرىة
- مركز ومدينة
- رئيس مركز ومدينه
- رئيس الوحدة المحلية
- رئيس حي
- شرق
- شرق أسيوط
- غرب
- غرب أسيوط
- ديروط
- القوصية
- منفلوط
- مركز أسيوط
- ابوتيج
- صدفا
- الغنايم
- البداري
- ساحل سليم
- الفتح
- أبنوب
- إستمرار التسجيل بأولمبياد الطفل المصري 2023 مصنع نجوم المستقبل نسخته الرابعة بأسيوط