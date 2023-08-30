سيمون تثير جدلًا حول إصابتها بالحسد "الحمد الله إنها مجتش في عيني"

أوضحت الفنانة سيمون من خلال تصريحات لها، عن موقف تعرضت له بسبب الحسد، مؤكدة بأنها لا تلتفت لمثل هذه الأمور، ما يجعلها تظهر على طبيعتها أمام جمهورها، لأنها لا تؤمن به بالرغم من تعرّضها لموقف جعلها تحمد الله على أنها لم تُصب في عينيها.

سيمون

سيمون تروي تفاصيل موقف إصابتها بالحسد

كشفت سيمون من خلال تصريحات لها عن الحسد قائلة: "كان عندي عين ذهب كنت لبساها أيام بابا الله يرحمه ولكن هو قلعهاني فوجئت إن العين دي انكسرت".

تابعت سيمون: "مش مؤمنة أوي بالحسد ولكن وقت العين ما انكسرت قُلت الحمد الله إنها مجتش في عيني".

سيمون

سيمون عن فاتن حمامة"أهم السير الذاتية اللي أحب أقدمها"

من ناحية أخرى، أشارت سيمون عن السيرة التي تتمنى أن تقدّمها خلال مسيرتها الفنية، مؤكدة أنها تتمنى تقديم سيرة "سيدة الشاشة العربية" فاتن حمامة، حيث قالت: "أنا قلت إني ما بحبش أقدم سير ذاتية، ولكن سيرة فاتن حمامة من أهم السير الذاتية اللي أحب أقدمها لتوثيق المشوار الرائع والكثير من الأفكار والآراء بالداخل، وفاتن حمامة نصحتني نصايح كثيرة".

سيمون

وكانت سيمون قد أحيت قبل يومين حفلاً جماهيرياً ضمن فعاليات "مهرجان القلعة" في دورته الـ31، على مسرح محكي القلعة، وقدمت خلال الحفل باقة من ألمع أغانيها التي أحبها الجمهور وتفاعل معها.