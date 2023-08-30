إسلام إبراهيم يسترجع بداياته الفنية ويستعد لعمل جديد بدبي|علاقته بالراحل مصطفى درويش

أوضح الفنان إسلام إبراهيم من خلال تصريحات له، عن بداياته الفنية وعن أقرب الأدوار لقلبه، مشيراً "بمثل من أيام المدرسة ومثلت في الجامعة ومع صحابي في افلام قصيرة".

إسلام إبراهيم

إسلام إبراهيم يسترجع بداياته الفنية "بمثل من أيام المدرسة ومثلت في الجامعة ومع صحابي"

أعرب إسلام إبراهيم خلال لقائه ضيفا مع الإعلامي عبد العزيز أحمد في برنامج "مساء الإمارات" والذي يعرض على قناة الظفرة، قائلا: "أنا بحب التمثيل من زمان وبمثل من أيام المدرسة ومثلت في الجامعة ومع صحابي في افلام قصيرة لغاية لما حسيت اني ناجح في حياتي ومستقر ماديا لكن مش مبسوط فقررت اني اعمل الحاجة اللي بحبها، واخدت ورش تمثيل وانا مستمر في شغلي كأخصائي تخاطب وطول الفترة أنا كنت مستمتع ومحستش اني بعاني ودرست في ورشة أحمد كمال واتعلمت منه كتير واخدت ورشة تمثيل قدام الكاميرا وبعدها درست مع خالد جلال والناس كانت بتفتكرني ابنه علشان الشبه، وبعدها دخلت برنامج SNL وربنا كرمني".

إسلام إبراهيم

إسلام إبراهيم يتحدث عن شخصيته بمسلسل طلعت روحي

أشار إسلام إبراهيم عن أدواره الفنية بشخصيته في مسلسل "طلعت روحي" معلقا :"دة أول دور احس أنه محتاج تمثيل وشخصية "تيسير" بعيدة عني جدا هو منطوي، ومش جرئ، ومش بيقدر يواجه، وخجول وحساس زيادة عن اللزوم فالشخصية محتاجة تحضير والدور كان فيه رومانسية وتراجيديا"

أضاف إسلام إبراهيم عن مسلسل "وش وضهر" والذي جسد فيه شخصية عبده وردة، قائلا :" كان نفسي من زمان اشتغل مع المخرجة مريم أبو عوف لأن العمل اللي قبل دة كان مسلسل إلا أنا الجزء التاني وكان المسلسل مأثر فيا اوي وهي عندها انسيابية في العمل".

إسلام إبراهيم ومصطفى درويش



إسلام إبراهيم عن علاقته بالراحل مصطفى درويش

تابع إسلام إبراهيم حديثه عن علاقته بالراحل مصطفى درويش: "أنا مقتنع أن العلاقات بين الناس كيف مش كم يعني ممكن حد بتشوفه كل يوم بس مش بتحبه وممكن حد تكون بتشوفه كل فترة بس علاقتكم قوية ومصطفى درويش احنا عيشنا مع بعض في أكتر مسلسل كان ناجح لينا وهو ب100 وش وهو عشري وبيحب يزورك ويكلمك وكان جدع".

إسلام إبراهيم يستعد لعمل فني جديد بدبي

كشف إسلام إبراهيم أحدث أعماله الفنية قال أنه يصور حاليا فيلم في دبي وهو عمل كوميدي يتعاون فيه مع أحمد فتحي وبيومي فؤاد وأيتن عامر.

أعمال إسلام إبراهيم

من ناحية اخري، يذكر أن إسلام إبراهيم شارك في فيلم "أخي فوق الشجرة" مع رامز جلال، نسرين طافش، حمدي المرغني، تارا عماد وغيرهم نخبة من النجوم. الفيلم من تأليف لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم.