إمام عاشور والإرث "الملعون".. قصة الرقم 22 منذ رحيل أبوتريكة

تصدر إمام عاشورحديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الأخيرة بعدما أختار اللاعب القميص رقم 22 مع النادي الأهلي، وهو الرقم الذي يحمل زكريات محفورة داخل جماهير القلعة الحمراء منذ أن أرتداه النجم السابق محمد أبو تريكه، والذي بات إرثًا ملعونًا منذ إعتزاله.

القميص رقم 22.. إرث أبو تريكه الملعون بالأهلي

يعتبر الرقم 22 هوحامل زكريات السعادة لجماهير النادي الأهلي في الفترة بين عامي 2004 و2013، في الوقت الذي كان يرتديه قائد الأهلي السابق محمد أبو تريكه، والذي أشتهر به حتي سجل بإسمه داخل جدران القلعة الحمراء.

وأصبح القميص رقم 22 بالأهلي هو "الإرث الملعون" و مصدر شؤم لدى جماهير النادي الأهلي، بعد عام من اعتزال النجم محمد أبو تريكة، حيث لم يستطع أي لاعب من بعد إعتزاله علي الإستمرار داخل صفوف القلعة الحمراء أو تحمل ضغوط الجماهير.

الضحية الأولي: البداية كانت بتعاقد الأهلي مع صانع الألعاب محمد فاروق بعد اعتزال ابو تريكة بعام ضمن الصفقة الثلاثية الشهيرة، رفقة باسم علي ومحمد رزق، مقابل سبعة ملايين جنيه مصري، وكان فاروق هو نجم ذئاب الجبل، حتي تم وصفه "بمحمد صلاح الجديد"، وكان هناك صراع شرس بين القطبين للظفر بخدمات اللاعب.

وأرتدي محمد فاروق الرقم 22 مع النادي الأهلي ولكنه لم يكن محظوظًا البتة، بتعرضه لإصابة قاسية في بداية رحلته بالقميص الأحمر، ليبتعد عن المشاركة مع الأهلي ويخرج من حسابات الميدر الفني ويرحل بعدها لعدة أندية محلية مع وادي دجلة ثم يعودة مرة أخري للمقاولون العرب ليصبح أول لاعب يتجرع من لعنة القميص رقم 22.

الضحية الثانية: صاحب اللعنة الثانية كان أحد أبرز المواهب المصرية في جيله ابن مصنع المواهب انبي صالح جمعة، الذي أرتدي القميص رقم 22 وواجه نفس مصير محمد فاروق، رغم بدايته الجيدة في موسمه الأول مع المدير الفني للأهلي البرتغالي باسيرو لكن سريعًا، عانى الأمرين، بسلسلة من المشاكل مع الإدارة، بسبب عدم التزامه في التدريبات، والتي انتهت بإعارته للفيصلي السعودي ثم رحيله عن القلعة الحمراء.

الضحية الثالثة.. أحمد الشيخ اسم ظهر في عام 2014 وكان مصدر"عراك" كبير مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك من أجل الفوز بالصفقة المميزة وهداف الدوري.

ونجح الأهلي في الظفر بخدمات اللاعب الذي أرتدي القميص 22 أيضًا قبل أن يفقد مكانه في التشكيل الأساس وخاض موسم كامل مستبعدا من قائمة المباريات، ليعود للمقاصة من جديد في موسم 2016-2017.

الضحية الرابعة: ناصر ماهر صاحب الـ25 عاما أحد ناشئي الأهلي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول ويرتدي القميص رقم 22، لكنه لم يحظ بفرصة اللعب بانتظام مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ليخرج معارا في 3 مواسم مختلفة.

الضحية الخامسة للرقم 22 بالأهلي: محمد محمود الذي أصابته لعنة الرباط الصليبي منذ إنضمامه للنادي الأهلي في صيف 2019، وأصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة مرتين، ولم يتم الاستفادة منه منذ انضمامه من وادي دجلة حتي تم الإستغناء عنه ورحيله عن القلعة الحمراء.

إمام عاشور صاحب الإرث الملعون

أختار إمام عاشور الوافد الجديد للنادي الأهلي في صيف 2023 الحالي إرتداء قميص رقم 22 مع المارد الأحمر، ليكون هو صاحب الإرث الملعون لهذا الرقم منذ إعتزال النجم محمد أبو تريكه.