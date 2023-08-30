وزير الشباب: اهتمام رئاسي بتكثيف البرامج والأنشطة بالمحافظات الحدودية في كل المجالات

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف البرامج والأنشطة بالمحافظات الحدودية في كل المجالات، وفق رؤية واستراتيجية واضحة تتضمن تنفيذ برامج تنموية متعددة على أرضها ولخدمة أهلها خاصة الشباب.

واختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، ختام فعاليات مهرجان النوبة الأول.

وخلال اليوم الرابع والأخير (المجموعة الخامسة) لمهرجان شباب النوبة الأول، وذلك بمركز شباب أرمنا بإدارة شباب نصر النوبة، بمشاركة عدد ٦ مراكز شباب هي: عنيبة - مصمص - وادي خريط - توماس وعافية - السبوع - أرمنا، وقد تنافسوا في لعبات (خماسي كرة قدم - تنس طاولة فردي - ألعاب قوى سباق ١٠٠م بنين و١٠٠م.

وشمل المهرجان عدد من الألعاب منها خماسى كرة القدم وتنس الطاولة الفردى، بالإضافة إلى ألعاب القوى والتى تضم سباقات 100 متر بنين وبنات، منافسات كاراتيه وكاته فردي وجماعى للبنين والبنات، وأنشطة كشفية وحفلات سمر، وندوات تثقيفية وتوعوية لشباب النوبة.

وأسفرت منافسات المجموعة الخامسة عن النتائج الآتية:

أولاً: خماسي كرة قدم:

- المركز الأول: م.ش عنيبة.

- المركز الثاني: م.ش أرمنا.

- المركز الثالث: م.ش توماس وعافية.

ثانياً: تنس الطاولة:

- المركز الأول: عبدالرحمن جمال (م.ش توماس).

- المركز الثاني: عبدالرحمن ياسر (م.ش أرمنا).

- المركز الثالث: عبدالله محمد (م.ش عنيبة).

ثالثاً: أ) ألعاب قوى ١٠٠م جري بنين:

- المركز الأول: عاصم صادق (م.ش مصمص).

- المركز الثاني: إبراهيم الأمير (م.ش وادي خريط).

- المركز الثالث: يحيى زكريا (م.ش توماس وعافية).

ب) ألعاب قوى ١٠٠م جري بنات:

- المركز الأول: زينب شاذلي (م.ش عنيبة).

- المركز الثاني: مروة صبري (م.ش عنيبة).

- المركز الثالث: فاطمة محمد (م.ش عنيبة).



وفي ختام منافسات المجموعة الخامسة تم تسليم نماذج الشيكات للفائزين وشهادات التقدير وسيتم إيداع الجوائز النقدية للفائزين بحساب المركز بالبنك، كما تم دعم كل مركز شارك بهذا المهرجان بمبلغ ٣٠٠٠جنيه.



وعبر أهالي النوبة والمشاركين بالمهرجان عن تقدمهم بأسمى آيات الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ولمعالي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على رعايتهما لهذا المهرجان، الذي يؤكد على حرص الدولة وإهتمامها بشباب النوبة كإهتمامها بشباب الجمهورية عامة، آملين ومتمنين إقامة مثل هذا المهرجان بصفة دورية في الأعوام القادمة تحت الرعاية الكريمة لراعي الشباب والرياضة بالنوبة وبالجمهورية فخامة السيد/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

