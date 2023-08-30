عثمان محمد علي يصعق نمبر وان بتصريح ناري "ظاهرة قدرية ونجاحه ابتلاء""

أعرب الفنان الكبير عثمان محمد علي من خلال تصريحات له، عن محمد رمضان ووصفه بأنه ظاهرة قدرية، مشيراً اللي أنت فيه دة ابتلاء من الله وهيشوفك هتشكر ولا هتكفر.

عثمان محمد علي

عثمان محمد علي يصعق نمبر وان بتصريح ناري "ظاهرة قدرية"

أوضح عثمان محمد علي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، قائلا :"محمد رمضان ظاهرة قدرية الراجل دة لا اخد فلوس حد ولا جري ورا حد ولا قال لحد شغلني، الدنيا جت لعنده وقالتله شبيك لبيك والناس كلها بتجري وراه والمنتجين والممثلين".

محمد رمضان

عثمان محمد علي "اللي أنت فيه دة ابتلاء"

تابع عثمان محمد علي :"في حاجة هقولها بس ميفسرهاش غلط هقوله اللي أنت فيه دة ابتلاء من الله وهيشوفك هتشكر ولا هتكفر والشكر هنا أنه يبطل ادوار تقدم قدوة سيئة ويبدأ يقدم أدوار تانية تحسن صورتك وتبقى قدوة حسنة للناس".

عثمان محمد علي

أضاف عثمان محمد علي، معلقا :"الأدوار اللي قدمها قبل كدة مش غلطته المنتجين اصروا يحطوه في هذا القالب واحنا على ايامنا الأبطال كانوا قدوة في شكلهم وملابسهم وكلامهم، لكن دلوقتي المنتجين شافوا أن الأخلاق اتغيرت فقرروا يمشوا مع الموجة".

محمد رمضان

مسلسل حي السيدة زينب

من ناحية اخري، شارك عثمان محمد علي في مسلسل "حي السيدة زينب" وهو من بطولة سوسن بدر، لبنى ونس، محمود عبد المغني، فراس سعيد، أشرف عبد الغفور وغيرهم نخبة من النجوم.

أبطال مسلسل حي السيدة زينب

المسلسل من تأليف أحمد صبحي ومن إخراج محمد النقلي وتدور أحداثه حول شخصية "الشربيني" الذي يترك منزله ويتجه الى رحلة من أجل التقرب إلى الله.