اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط تعقد اجتماعها الـ14

أوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ إن الجامعة تضع دعم البحث العلمي في صدارة أولوياتها في ضوء الأخلاقيات الجامعية، وتحرص على العمل على تنمية المهارات والقدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم في ضوء الأخلاقيات العلمية التي أعلنت عنها جامعة أسيوط في مجال البحث والنشر العلمي، والتي تشدد على ضرورة توجيه البحوث؛ لما يفيد المعرفة والمجتمع والإنسانية كالتزام أخلاقي أساس، والالتزام بالأمانة العلمية في تنفيذ البحوث، والمؤلفات، وتطبيق قواعد الاقتباس؛ وفقاً للوائح العلمية المعمول بها، مؤكدا: إن البحث العلمي؛ يأتي في إطار استراتيجية جامعة أسيوط التي تضع دعم البحث العلمي في صدارة أولوياتها؛ إيماناً منها بأن دولة العلم والعمل تتطلب أن تضع الجامعة كل إمكاناتها العلمية والبشرية؛ للمساهمة في كافة المشروعات الوطنية.

وعقدت اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط (AUREC)، اجتماعها الدوري الرابع عشر، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة ، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط، وبحضور الدكتور خالد صلاح سعيد أستاذ الهندسة المعمارية وأمين اللجنة، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والقس عاموس بسطا قايين سكرتير الأنبا يوأنس أسقف أسيوط ، وبمشاركة أعضاء اللجنة.

وفي مستهل أعمال اللجنة، أكد الدكتور محمود عبد العليم على ما يمثله البحث العلمي من أهمية؛ كونه قاطرة تطور البشرية، وازدهارها، ورفاهيتها؛ خاصة عندما يكون متسقا مع القواعد الأخلاقية السليمة، في حين إذا حاد عن هذه القيم الأخلاقية السامية يصبح مصدر دمارها وفنائها، كما أوضح أن الجامعات ، والمعاهد العلمية هي أكبر وأهم موطن للبحث العلمي؛ وعليه فإن لجان أخلاقيات البحث العلمي في هذه المؤسسات تكون منوطة بضمان مراعاة الأبحاث العلمية الصادرة عنها لهذه الضوابط الأخلاقية، وقد كان لجامعة أسيوط السبق والريادة في إنشاء اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي؛ برسالة تحدد بوضوح مهمتها الرئيسة في تعزيز وضمان نزاهة وأمانة البحوث العلمية بالجامعة، والحفاظ علي الحقوق البحثية، والفكرية، والإنسانية؛ لأطراف العملية البحثية، وبرؤية طموحة تتمثل في أن تتسم جميع البحوث العلمية بالجامعة؛ بالأمانة والنزاهة العلمية والبحثية، وهو ما يتوافق مع التوجه العام للدولة المصرية، وسياسة وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات الداعم لسياسات تحقيق نزاهة البحث العلمي.

وقد أوضح الدكتور خالد صلاح؛ إن اللجنة قد تشكلت بقرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة أسيوط رقم 7 بتاريخ 3-1-2022 ؛ بناءً علي قرار مجلس الجامعة بجلسته رقم 725 بتاريخ 27/10/2021 الذي نص بالموافقة على إنشاء اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط، وتعمل اللجنة في إطار اللائحة التنظيمية المعتمدة بقرار مجلس الجامعة بجلسة رقم 731 بتاريخ 27/ 4/ 2022، ولائحة الإجراءات التقويمية لانتهاكات الأمانة البحثية؛ بقرار مجلس الجامعة رقم 742 بتاريخ 28 / 3 / 2023، كما أصدرت اللجنة الدليل الشامل للنزاهة البحثية بجامعة أسيوط، وقد أشار سيادته بتوافر رؤية، ورسالة، وأهداف اللجنة، وكافة اللوائح الحاكمة لأعمال اللجنة، وأدلتها؛ في بوابة اللجنة على موقع الجامعة اضغط هنا

وقد تناول الاجتماع الدوري الرابع عشر؛ الكثير من الموضوعات المهمة المتعلقة بأخلاقيات البحث العلمي بشكل عام، وبالجامعة بشكل خاص، مثل: الانضمام للتحالفات وشبكات لجان أخلاقيات البحث العلمي الدولية والمحلية، ومتابعة موقف إنشاء كليات ومعاهد الجامعة للجان أخلاقيات البحث العلمي الفرعية بها.

وفي ختام الجلسة؛ أصدرت اللجنة توصية بإنشاء مجلس لأخلاقيات ممارسة مهنة عضو هيئة التدريس؛ لدراسة المشكلات ذات الصلة بأخلاقيات الممارسة المهنية، على أن يتم رفع التوصية لإدارة الجامعة؛ لدراسة الأمر.

اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط تعقد اجتماعها الدوري الرابع عشر

اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط تعقد اجتماعها الدوري الرابع عشر

اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط تعقد اجتماعها الدوري الرابع عشر

اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط تعقد اجتماعها الدوري الرابع عشر

اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط تعقد اجتماعها الدوري الرابع عشر

اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط تعقد اجتماعها الدوري الرابع عشر

اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط تعقد اجتماعها الدوري الرابع عشر

اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط تعقد اجتماعها الدوري الرابع عشر

اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط تعقد اجتماعها الدوري الرابع عشر