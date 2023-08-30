اجتماع عاجل لـ "الاتحاد الأفريقي" بشأن الجابون.. الوضع خطير

عقد رئيس مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي "ويلي نياميتوي"، اجتماعًا طارئًا مع بوروندي والسنغال والكاميرون لتحليل الوضع في "الجابون" إذ يقول إن مُحاولة انقلاب تجري هناك، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح أن محاولة الانقلاب تعد خرقًا صارخًا للآليات القانونية والسياسية للاتحاد الأفريقي.

وشجع رئيس مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على ضرورة اختيار الحلول السلمية للعودة سريعًا إلى الشرعية الدستورية.

وفي السياق، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، جيش الجابون إلى ضمان سلامة الرئيس علي بونغو وعائلته بعد أن أعلن ضباط الاستيلاء على السلطة.

وقال في بيان إنه يتابع الوضع بقلق بالغ وندد بما وصفها بأنها محاولة انقلاب.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يرأس أيضًا تكتل إيكواس، أن الرئيس يعمل عن كثب مع رؤساء دول أفريقية أخرى بشأن سبل الرد على محاولة الانقلاب في الغابون.

وقال المتحدث إن تينوبو يراقب "بقلق بالغ" تطورات الأوضاع في الغابون و"عدوى الاستبداد" المتفشية في القارة.

ماذا حدث في الجابون: