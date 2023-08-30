نظم مشروع رياضي (جرى وشد الحبل) في مركز شباب حي السلام بالخارجة، ضمن خطة شهر أغسطس. وأكد بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد أن المشروعات الرياضية تهدف إلى فتح آفاق جديدة للطلائع وإكسابهم مهارات رياضية.

أشار مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد إلى أن المشروع الرياضي الترفيهي هو فعالية نشطة تقوم على الجمع بين الرياضة والترفيه، وتمثل يومًا رياضيًّا ترويحيًّا للشباب والطلائع. يضم المشروع مجموعة متنوعة من المسابقات الحركية والثقافية والأنشطة الرياضية المختلفة. تهدف الفعالية إلى إطلاق جو من المرح والحماس بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات متابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وفتح آفاق جديدة لهم في هذا المجال. إن تنظيم مشروعات رياضية متنوعة يساهم في رفع مستوى اللياقة البدنية وتعزيز الصحة العامة بين الشباب، كما يعمل على تطوير مهاراتهم الرياضية وتعزيز الانتماء المجتمعي.

ويعكس هذا المشروع التزام وإصرار السلطات المحلية والوطنية في تعزيز الرياضة والنشاط البدني بين شباب الوادي الجديد. يشكل المشروع فرصة للشباب للاستفادة من الفعاليات والمسابقات الترفيهية التي تقام في المركز، وكذلك توفير منصة للتواصل والتعارف بين الشباب من مختلف الأعمار والثقافات.

بهذه الفعالية الرياضية، يؤكد الجميع على أهمية الرياضة في حياة الشباب، وكيف يمكن للنشاط البدني أن يكون وسيلة للترفيه والتسلية وتعزيز الروح الرياضية بين المشاركين. يأمل المنظمون أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي على المشاركين وأن يشجعهم على مواصلة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بانتظام.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع هو جزء من الجهود المستمرة لتعزيز قيم الرياضة وتشجيع الشباب على اعتماد نمط حياة صحي ونشيط. من المتوقع أن يستمر هذا المشروع وأن يتم تنظيم المزيد من الفعاليات الرياضية في المستقبل، بهدف إثراء حياة الشباب وتعزيز الترابط المجتمعي من خلال الرياضة والترفيه.

مشروع رياضى بمركز شباب حى السلام في الخارجة بالوادي الجديد

مشروع رياضى بمركز شباب حى السلام في الخارجة بالوادي الجديد

مشروع رياضى بمركز شباب حى السلام في الخارجة بالوادي الجديد

مشروع رياضى بمركز شباب حى السلام في الخارجة بالوادي الجديد

مشروع رياضى بمركز شباب حى السلام في الخارجة بالوادي الجديد

مشروع رياضى بمركز شباب حى السلام في الخارجة بالوادي الجديد