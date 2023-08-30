سفير كوريا الجنوبية بمصر يشيد بانجازات التايكوندو القارية والعالمية

خلال زيارته لاتحاد التايكوندو

استقبل المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، سفير دولة كوريا الجنوبية في مصر، كيم يون هيون، عصر اليوم الأربعاء بمقر اتحاد التايكوندو باستاد القاهرة الدولي، بحضور المحاسب حازم قنديل عضو مجلس إدارة الإتحاد المشرف على نشاط الباراتايكوندو والفروع، والسادة احمد زينهم رئيس اللجنة العليا المختبرين، وعلى نور رئيس اللجنة العليا للحكام، وعلى زينهم المستشار القانونى للاتحاد، بالإضافة إلى الدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية المسوق الحصرى للإتحاد.

وفي بداية اللقاء رحب المستشار محمد مصطفى بسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة معربا عن سعادته بهذه الزيارة التاريخية لممثل الدولة الأم لرياضة التايكوندو للإتحاد المصري، وهو ما يعكس قيمة وأهمية الرياضة كقوة ناعمة في التقارب بين الشعوب.

رئيس الاتحاد المصري

وأكد مصطفى على عراقة العلاقة بين الاتحاد المصري للتايكوندو ودولة كوريا وسفاراتها في القاهرة بصفة خاصة، وهو ما يساهم في تطوير منظومة رياضة التايكوندو في مصر.

وقام المستشار محمد مصطفى خلال اللقاء باستعراض تاريخ وانجازات الاتحاد المصري للتايكوندو منذ نشاته وحتى اليوم، مشيرا إلى التطور الكبير الذى يشهده الاتحاد منذ تأسيسه وحتى اليوم.

وفي كلمته أعرب كيم يون هيون سفير دولة كوريا الجنوبية في مصر ، عن سعادته بهذه الزيارة مؤكدا على إعجابه ودعمه الكبير للتايكوندو المصري، الذي يحظى بسمعة كبيرة في مختلف دول العالم.

وتابع بأن زيارة اتحاد التايكوندو المصري كانت في مقدمة أولوياته منذ قدومه إلى مصر قبل شهرين فقط، في ظل سعيه إلى نشر رياضة التايكوندو على نطاق أوسع والاستماع إلى استراتيجية الاتحاد المصري ورؤيته والخطوات التي اتخذها في هذ الشأن.

رئيس الاتحاد المصري

رئيس الاتحاد المصري

وفي ختام الزيارة قام كيم يون هيون سفير دولة كوريا الجنوبية في مصر، بزيارة للمتحف الأولمبي بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، وكان في استقباله المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وتحدث المهندس هشام حطب مع السفير الكوري عن سبل تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، في حين أعرب السفير الكوري عن إعجابه الشديد بمقر اللجنة الأولمبية المصرية والمتحف الأولمبي.