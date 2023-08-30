"شباب الوادى الجديد" تنظم معسكر خدمة عامة ضمن "صيف شبابنا"

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد معسكر خدمة عامة بمركز شباب عبدالقادر، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بإقامة كافة الفعاليات والأنشطة، وخصوصًا الرياضية، للنشء والشباب وجميع فئات المجتمع.

شارك في المعسكر مجموعة تضم 24 شابًا وشابة، حيث قاموا بتنظيف وتطهير المركز، وقامت مجموعة أخرى بعمل تطهير للشجر وتراكم المخلفات في مكانها الصحيح، بعيدًا عن المركز.

وفي إطار خطة شهر أغسطس، تم توزيع بدل التغذية للمشاركين في هذا المعسكر، حيث بلغ عددهم 24 مشاركًا.

أكد بهاء شوقى، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أن المعسكرات تهدف إلى استثمار أوقات فراغ الشباب والنشء، خصوصًا مع اقتراب انتهاء العام الدراسي، وتنمية مهاراتهم في العمل الجماعي والتفكير الابتكاري، والاستمتاع بالألعاب الترفيهية والترويحية، والمشاركة في أنشطة فنية وابداعية وخدمة مجتمعية، في أجواء من الفرح والسرور بين الطلائع المشاركين.

وأشار مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد إلى أن المعسكر يهدف أيضًا إلى تشجيع الطلائع على تنظيف البيئة وتقييم أدائهم، وتشجيعهم على المشاركة في العمل الجماعي.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبمتابعة اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتوجيهات متابعة بهاء شوقى، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.





صيف شبابنا والمعسكرات الصيفية معسكر خدمة عامة بمديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد

صيف شبابنا والمعسكرات الصيفية معسكر خدمة عامة بمديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد

صيف شبابنا والمعسكرات الصيفية معسكر خدمة عامة بمديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد

صيف شبابنا والمعسكرات الصيفية معسكر خدمة عامة بمديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد

صيف شبابنا والمعسكرات الصيفية معسكر خدمة عامة بمديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد