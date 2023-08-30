سكرتير بنى سويف يناقش من موضوعات وطلبات مشروع المواقف

ترأس السكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء حازم عزت، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مشروع المواقف بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والمهندس طارق علي حسن مدير مشروع المواقف ورؤساء الوحدات المحلية ومديري بعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وناقش الاجتماع السكرتير العام عددًامن الموضوعات ومقترحات لتطوير منظومة العمل بالمواقف وتعظيم الإيرادات وتسهيل الخدمة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من المرور والمواقف والوحدات المحلية، لاتخاذ القرار المناسب حيالها ، وذلك وفق القانون وبما يضمن التيسير على المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في هذا الملف، مؤكداً على تضافر الجهود لمتابعة اتنظام الخدمات المقدمة وتلافي أية سلبيات قد تضر بمنظومة العمل بها