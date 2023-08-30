مانشستر يونايتد يسعي لضم أمرابط على سبيل الإعارة

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم اللاعب المغربي سفيان أمرابط نجم فيورنتينا الإيطالي الحالي، علي سبيل الإعارة خلال الفترة القادمة.

أمرابط يقترب من مانشستر يونايتد

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد يعمل على إتمام التعاقد مع أمرابط على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

و يرغب أمرابط في الانتقال إلى مانشستر يونايتد بشكل نهائي ولكن قواعد اللعب المالي النظيف تجبر الفريق على عدم إتمام تعاقدات كيبرة إضافية خلال الصيف الحالي.

وينتهي عقد أمرابط مع فيورنتينا بنهاية الموسم المقبل مع وجود بند يسمح بتمديده لموسم إضافي بموافة الطرفين.

و يضع مانشستر يونايتد ريان جرافنبرخ لاعب بايرن ميونيخ كخيار ثاني في حالة فشل التعاقد مع أمرابط لتدعيم وسط ملعبه.

واقترب أمرابط من الرحيل عن فيورنتينا الشتاء الماضي إلى برشلونة لكن لم يستطع النادي الكتالوني التوصل لاتفاق مع الفريق الإيطالي لضم اللاعب المغربي.