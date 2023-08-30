رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي يعلن خطة اكتشاف مواهب الأطفال والشباب المبدعين

أعلن الكاتب الصحفي محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، عن خطة الإقليم الثقافية والفنية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وتأتي هذه الخطة استجابة لمبادرة 1000 مبدع، والتي يتم تنفيذها في مختلف محافظات الإقليم لاكتشاف مواهب الأطفال والشباب المبدعين في قرى ومراكز المحافظة.

وتشمل الخطة تنظيم فعاليات معرض دور الكتب والنشر، والذي سيضم أحدث الإصدارات للهيئة العامة لقصور الثقافة والنشر الإقليمي، بالإضافة إلى مختلف دور النشر من كتب ومجلات علمية وثقافية في مختلف المجالات، وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما سيتم تنظيم حفلات شهرية في المسارح والحدائق والأماكن المكشوفة، بهدف تحقيق العدالة الثقافية في القرى الأكثر احتياجًا ثقافيًا، وتعزيز قيم المواطنة.

دعم محافظ اسيوط للانشطة الثقافية

من جانبه، أعرب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن دعمه الكامل للأنشطة الثقافية والفنية التي تقام بقصور الثقافة والمكتبات المنتشرة في قرى ومراكز المحافظة. جاء ذلك خلال اجتماعه بالكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي.

وطالب محافظ أسيوط رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي بالمشاركة في المبادرات والفعاليات التي تنظمها المحافظة، وبخاصةً إشراك الشباب والطلاب والأطفال في زيارة المشروعات القومية والتنموية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تجري تنفيذها والمدن الجديدة بالمحافظة. وذلك للوقوف على أعمال التطوير والبناء وتعميقًا لقيم الولاء والانتماء، والتعريف بالنهضة التي تشهدها البلاد في ظل الجمهورية الجديدة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحياة الثقافية والفنية في محافظة أسيوط، وتعزيز دور الثقافة في تنمية المجتمع وتنشيط الحركة الثقافية والفنية. سيكون لهذه الخطة الثقافية والفنية تأثير إيجابي على المجتمع المحلي، وسيساهم في اكتشاف المواهب وتنميتها، بالإضافة إلى تعزيز قيم الهوية والتنمية الثقافية في المنطقة.