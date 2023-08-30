عمليات محافظة أسيوط تتلقى بلاغًا ضد مخالف لقانون البناء وإزالة فورية

في إطار تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، للتصدي لأي عمليات بناء مخالف في المحافظة والقضاء على عشوائية البناء وإزالة جميع أشكال التعديات، والتصدي بكل حزم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، تبين قيام أحد المواطنين ببناء مخالف.

ونفذ حي شرق أسيوط بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم توجهًا على الفور إلى موقع البلاغ. توجه عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس الحي، برفقة سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحي، وفريق الأشغالات بقيادة فرج المصري، مسؤول أشغالات الحي في الفترة المسائية.

وتم العثور على أعمال بناء مخالفة في الشارع المتفرع من الشيخ صلاح، حارة مصطفى عمر، حيث تمت الإزالة الفورية لسقف الدور الأول المصنوع من الأخشاب.

وتمت المصادرة فورًا للودر الذي تم استخدامه في البناء، وتم أخذ المواد والمعدات المستخدمة في البناء ومصادرتها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد رئيس حي شرق أسيوط، على ضرورة متابعة الحالة المستمرة للتصدي لأي تعديات جديدة وإيقاف أي بناء مخالف فورًا، والتعامل بحزم وقوة في إزالة جميع أشكال التعديات، وتنفيذ القانون بحق المخالفين، وترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.

عمليات محافظة اسيوط تتلقي بلاغ ضد مخالف لقانون البناء وازالة فورية للمخالفة

عمليات محافظة اسيوط تتلقي بلاغ ضد مخالف لقانون البناء وازالة فورية للمخالفة

عمليات محافظة اسيوط تتلقي بلاغ ضد مخالف لقانون البناء وازالة فورية للمخالفة

عمليات محافظة اسيوط تتلقي بلاغ ضد مخالف لقانون البناء وازالة فورية للمخالفة

عمليات محافظة اسيوط تتلقي بلاغ ضد مخالف لقانون البناء وازالة فورية للمخالفة

عمليات محافظة اسيوط تتلقي بلاغ ضد مخالف لقانون البناء وازالة فورية للمخالفة

عمليات محافظة اسيوط تتلقي بلاغ ضد مخالف لقانون البناء وازالة فورية للمخالفة

عمليات محافظة اسيوط تتلقي بلاغ ضد مخالف لقانون البناء وازالة فورية للمخالفة

عمليات محافظة اسيوط تتلقي بلاغ ضد مخالف لقانون البناء وازالة فورية للمخالفة

عمليات محافظة اسيوط تتلقي بلاغ ضد مخالف لقانون البناء وازالة فورية للمخالفة

عمليات محافظة اسيوط تتلقي بلاغ ضد مخالف لقانون البناء وازالة فورية للمخالفة

عمليات محافظة اسيوط تتلقي بلاغ ضد مخالف لقانون البناء وازالة فورية للمخالفة