الجهات التنفيذية بمحافظة أسيوط تطيح بمخالف للقوانين البنائية ومصادرة المعدات المستخدمة

أطاحت الجهات التنفيذية في محافظة أسيوط بمخالف للقوانين البنائية، وذلك في إطار تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالتصدي لأي عمليات بناء مخالفة والقضاء على عشوائية البناء. تم تنفيذ الإزالة الفورية للبناء المخالف وتصادر المعدات والمواد المستخدمة في البناء.

وفي التفاصيل، فقد تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا يفيد بوجود أعمال بناء مخالفة في منطقة الوليديه بشارع مسجد عاشور بحارة طه قناوي. وبالفور تحركت الجهات المختصة من حي شرق أسيوط بقيادة عبد اللطيف عبد المنعم، رئيس الحي، بالتنسيق مع سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحي، وفريق الاشغالات بقيادة فرج المصري مسئول اشغالات الحي الفترة المسائية إلى موقع البلاغ.

وبعد الإزالة للمخالفة تم التحفظ على المواد والمعدات المستخدمة في البناء، تمت عملية الإزالة الفورية للحفر والأعمال المخالفة بالكامل. وتأكدت السلطات من قيام صاحب البناء بانتهاك القوانين والتعليمات البنائية، مما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة المعدات.

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس حي شرق أسيوط على ضرورة متابعة الأعمال المخالفة وتشكيل حملات متابعة مستمرة لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف فوراً. وأكد أيضًا على أهمية تطبيق القانون بحزم وقوة في إزالة جميع أشكال التعديات، وتطبيق العقوبات على المخالفين، وترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المحلية للحفاظ على النظام العمراني في المحافظة ومواجهة أي مخالفات بنائية تضر بالمظهر الحضري وتشوه المناظر الطبيعية.

الجهات التنفيذية في محافظة أسيوط تطيح بمخالف للقوانين البنائية ومصادرة المعدات المستخدمة

الجهات التنفيذية في محافظة أسيوط تطيح بمخالف للقوانين البنائية ومصادرة المعدات المستخدمة