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الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس موظف و5 آخرين بتهمة الاستيلاء على 850 ألف جنيه

حملة أمنية
حملة أمنية

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر حبس موظف سابق بشركة و5 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة بالاستيلاء على 850 ألف جنيه من شركة بمدينة نصر لعدم إعطاء الموظف باقى مستحقاته المالية.

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وكلفت النيابة رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وتمكنوا من تحديد وضبط الجناة ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تعود الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من مالك شركة شحن بدائرة القسم بتلقيه إتصالاً هاتفياً من موظفين بالشركة أبلغوه بأنهم عقب استلامهم مبلغ مالى وقدره 850 ألف جنيه من مخزن تابع للشركة ملكه لتوريده بمقر الشركة الكائن بدائرة القسم، وحال توقفهم أمام مقر الشركة مُستقلين سيارة تابعة للشركة فوجئوا بسيارة لم يتمكنوا من التقاط أرقام لوحاتها تتوقف أمامهم ويترجل منها عدد أربعة أشخاص حاملين أسلحة بيضاء تجاههم وتعدوا عليهم بالضرب وسرقه المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من تحديد مرتكبى الواقعة 6 أشخاص منهم سائق بالشركة محل البلاغ، تم ضبطهم، وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق إعترفوا بارتكاب الواقعة.

اعترف أحد المتهمين بأنه نظراً لسابقة عمله بالشركة محل البلاغ وتضرره من إدارة الشركة لعدم إعطائه باقى مستحقاته المالية خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك قام بالاتفاق مع المتهمين على ارتكاب الواقعة حيث قاموا باستئجار سيارة واستغلوها وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بارتكاب الواقعة.

وتم بإرشادهم ضبط جزء كبير من المبلغ المسروق، وكذا ضبط 7 هواتف محمولة ودراجة نارية تم شرائهم بالمبالغ المالية المتحصلة من الواقعة، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليهم واتهموهم بارتكاب الواقعة.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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