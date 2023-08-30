الأوقاف تعلن أسماء الفائزين بمسابقتي مجلتي منبر الإسلام والفردوس

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في مسابقة مجلتي منبر الإسلام والفردوس للعام الهجري 1444هـ ، وسنعلن لاحقًا عن موعد تكريمهم وتسليم الجوائز، وذلك على النحو التالي:



أولًا: الفائزون في مسابقة مجلة منبر الإسلام :



الفائز الأول : هدى حسين أحمد محمد – أسيوط – 2000 جنيه .



الفائز الثاني : محيي خليفة السيد عارف – محافظة الجيزة – 1500 جنيه .



الفائز الثالث : محمد عيد عبد الغني – محافظة القليوبية – 1000 جنيه .



الفائز الرابع : بكر أحمد مخلوف خطاب – محافظة البحيرة – 500 جنيه ومكتبة قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .



الفائز الخامس : عبد المنعم عبد القادر حسن – محافظة المنوفية – 500 جنيه ومكتبة قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



الفائز السادس : أسماء أحمد محمد إبراهيم – محافظة القليوبية – إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .



الفائز السابع : سامح محمد عبد الستار – محافظة الغربية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .



الفائز الثامن : محمد أحمد محمد إبراهيم – محافظة القليوبية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .



الفائز التاسع : أحمد عبد العظيم أبو العز – محافظة المنوفية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .



الفائز العاشر : إيمان عبد الفتاح عبد السميع – محافظة المنوفية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .



الفائز الحادي عشر: سعيد محمد على زايد – محافظة البحيرة - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .



الفائز الثاني عشر : بسمة محمد ربيع – الدقهلية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .



الفائز الثالث عشر : أم كلثوم عبد الرحمن حسين – محافظة بني سويف - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .



الفائز الرابع عشر : محمد السيد محمد حسن – محافظة الأقصر- إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .



الفائز الخامس عشر : مروة رأفت عبد العظيم أبو العز – محافظة المنوفية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .



الفائز السادس عشر : أحلام محمد أحمد محمد – محافظة الشرقية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .



الفائز السابع عشر : محمد مصطفى محمد محمد – محافظة قنا - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .



الفائز الثامن عشر : منصور أحمد زيدان الشاذلي – محافظة الغربية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .



الفائز التاسع عشر : محمود حسين مصطفى حسين – محافظة القليوبية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .



الفائز العشرون : محمود محمد كامل خطاب – محافظة الإسكندرية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .



ثانيًا : الفائزون في مسابقة مجلة الفردوس :



الفائز الأول : مروان فتحى صلاح فتحي – محافظة الشرقية – 1500 جنيه.



الفائز الثاني : إسراء السيد هريدي عبد الحافظ – محافظة سوهاج – 1000 جنيه.



الفائز الثالث : أحمد سامح محمد – محافظة الغربية – 500 جنيه.



الفائز الرابع : ريماس عبد المنعم عبد القادر – محافظة المنوفية – اشتراك لمدة عام بالمجلة.



الفائز الخامس : محمد علاء محمد بشاري – محافظة الأقصر - اشتراك لمدة عام بالمجلة.



الفائز السادس : ملك أحمد إبراهيم رزق – محافظة الغربية - اشتراك لمدة عام بالمجلة.



الفائز السابع : شهد محمد عبد الرحمن جودة – محافظة الجيزة - اشتراك لمدة عام بالمجلة.



الفائز الثامن : عمر سامح محمد – محافظة الغربية - اشتراك لمدة عام بالمجلة.



الفائز التاسع : جودي عبد الناصر أحمد الصغير – محافظة الأقصر - اشتراك لمدة عام بالمجلة.



الفائز العاشر : لوجينا أسامة إبراهيم شعبان – محافظة الغربية - اشتراك لمدة عام بالمجلة .