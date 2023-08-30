أنغام عن شقيقتها غنوة: الأهل قسوها عليا وغسلتها بإيدي

حلت المطربة أنغام ضيفة ببرنامج ABtalks والذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، ويعرض أون لاين على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وأعربت عن مدي حزنها الشديد بنبأ وفاة شقيقتها التي لم تنساها أبدًا.

أنغام وشقيقتها

أنغام تكشف أقسى موقف تعرضت له في حياتها

وكشفت أنغام أن بالرغم من وفاة شقيقتها الفنانة غنوة محمد علي سليمان وهما متخاصمين، إلا أن خبر وفاتها كان كالصاعقة بالنسبة لها، حيث رحلت في عز شبابها إثر حادث سير مروع.

وأوضحت أنغام أنها لا تحب الفراق وتخاف منه جدًا، فكان خبر وفاة شقيقتها غنوة من أصعب لحظات حياتها، قائلة: "لم نكن على علاقة جيدة، لكن لم أكن أتخيل أنها سترحل وغسلتها بإيدي كان موقف قاسي جدًا عمري ما تخيلت أن أمر به".

أنغام وشقيقتها غنوة

أنغام تؤكد أنها لم تكن سببًا في خلافها مع شقيقتها غنوة

وأكدت المطربة أنغام أنها لم تكن سببًا في غضب شقيقتها الراحلة غنوة منها، مشيرة إلى أن غنوة لم تعذرها قبل الرحيل بسبب تعمد أسرتها أن يجعلوا قلبها قاسي تجاهها.