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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس، يشهد ارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة  رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

 

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن غدا يشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم، ويزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

درجات الحرارة غدا الخميس : 

القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44  والصغرى 28 درجة   .

 

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