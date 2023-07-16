موعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لحسم مصير سعر الفائدة

مصير سعر الفائدة.. تترقب الأسواق العالمية اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي من المقرر عقده على مدار يومين خلال شهر يوليو الجاري من قِبل لجنة السياسة النقدية، لحسم مصير سعر الفائدة، وذلك بعد آخر قرار في اجتماع يونيو بتثبيت سعر الفائدة عند 5% - 5.25%.

وأظهرت التوقعات المتوسطة الصادرة في اجتماع هذا الشهر، أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون ارتفاع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى هذا العام، من النطاق الحالي البالغ 5% إلى 5.25%.

موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي

ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه على مدار يومي 25 و26 يوليو الجاري لحسم مصير سعر الفائدة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إنه لا يستبعد رفع سعر الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة للجنة السياسات النقدية، موضحًا أن صانعي السياسة النقدية يتوقعون رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام للحد من ضغوط الأسعار المستمرة، وتهدئة سوق العمل الأمريكية.

مصير سعر الفائدة

وأكد باول، أن مجلس الاحتياطي يعمل على وصول الاقتصاد إلى بر الأمان دون الدخول في حالة ركود، متوقعًا ارتفاع معدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا، مشيرًا إلى أنه لن يستبعد رفع أسعار الفائدة في اجتماعات السياسة المتتالية ما يشير إلى إمكانية أن يقدم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة عندما يجتمعون في يوليو وسبتمبر، لكنه قال إن غالبية زملائه يعتقدون أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد النقدي لكبح جماح معدل التضخم الذي يصل إلى ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

جدير بالذكر أن الفيدرالي الأمريكي لجأ لرفع سعر الفائدة بمعدل 25 نقطة خلال اجتماعه قبل الأخير والذي عقد في مايو، والتي أعرب فيها جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي عن تطلعه للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة وكبح جماحها لتصل لـ2%.