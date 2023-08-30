الشباب والرياضة تطلق فعاليات النسخة الثانية من لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك"

أطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات النسخة الثانية من سلسلة اللقاءات الحوارية في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، بمشاركة ٢٠٠ مستفيد من العاملين بالمنشآت والهيئات الشبابية والرياضية، ومديريات الشباب والرياضة ومديري مراكز الشباب والمشرفين الماليين بمراكز الشباب، تحت شعار "اعرف حقوقك وواجباتك"، والتي يتم تنفيذها على مدار ثلاثة أيام، بالمدينة الشبابية بالإسكندرية.

حضر حفل الافتتاح دينا بيومي مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة، اللواء علي أبو سعدة الوكيل الأول بهيئة الرقابة الإدارية سابقاً، المستشار جمال أبيب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والوزير عمرو عادل رئيس هيئه الرقابة الإدارية، وفي ضوء مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية الموقعة بتاريخ 15 ديسمبر 2022.

يشارك في فعاليات تلك النسخة محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح، بني سويف، الفيوم، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ).

شهدت الجلسة الافتتاحية عرض فيلم تسجيلي عن النسخة الأولى من تلك السلسلة التي نفذت بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، وشارك فيها العاملين بمديريات الشباب والرياضة بالقاهرة الكبرى خلال شهري فبراير ومارس 2023،ط.

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال كلمته التى ألقتها دينا بيومي مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة نيابة عنه، بالشكر الى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد نظير ما تقدمه من جهد في توفير الخبراء المحاضرين في تلك السلسلة من اللقاءات، مثمناً ما يناقشه البرنامج من الموضوعات التي تهم الموظف العام، ومنها (المسئولية التأديبية للموظف العام في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 وجهود الدولة في مجال مكافحة الفساد، الاطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر، إدارة الموارد البشرية، القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالدولة، لائحة المخازن.

وأضاف أن تلك الموضوعات تتضمن" استعراض مشروع التحول الرقمي والبنية المعلوماتية ودوره في توفير المعلومات الدقيقة والحقيقية لمتخذي القرار)، ويحاضر في تلك الموضوعات عدد من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الخبراء الذين ترشحهم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

عقب الافتتاح، جاءت الجلسة الأولى وقدمها المستشار جمال أبيب نائب رئيس النيابة الإدارية وتناول فيها المسئولية التأديبية للموظف العام في ضوء القانون واستعراض قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، بينما جاءت الجلسة الثانية والتي قدمها الوكيل أول علي أبو سعدة بهيئة الرقابة الإدارية سابقاً وقدم فيها للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد النسخة الثالثة 2023-2030 واستعراض جهود الدولة في مكافحة الفساد.