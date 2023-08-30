منال جمال: استغلال طاقات الشباب في النهوض بالمجتمعات العربية

أكدت منال جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أهمية استغلال طاقات الشباب في النهوض بالمجتمعات العربية.

جاء ذلك خلال ختام مؤتمر "تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات والوظائف المستقبلية"، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ومنظمة اليونيسف مصر، وشركة ميكروسوفت مصر بمشاركة شباب وفتيات الدول العربية، ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023 والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجهت منال جمال الشكر للوفود ومشاركتهم الفعالة في المؤتمر، من خلال تفاعلهم في ورش العمل وحضور الجلسات وتقديم مقترحات تساعد علي تطوير الشباب في كافة أنحاء الوطن العربي.

كما أشارت إلي أهمية تعميم مخرجات المؤتمر في كل الدول العربية، ومتابعة النتائج للنهوض بعالمنا العربي من خلال طاقات الشباب ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.