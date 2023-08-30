"كِبر بدري".. الجمهور يتهم هنا الزاهد بتراجع أحمد فهمي فنيًا

لقت الفنانة هنا الزاهد هجومًا من أحد متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ليرى أنها السبب في تراجع زوجها الفنان أحمد فهمي فنيًا، على عكس ما يحدث معها.

هنا الزاهد

رسالة قاسية من أحد المتابعين لهنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صور لها عبر إنستجرام، لتشارك جمهورها أحدث إطلالتها، ووسط معجبيها، علق متابع عليها ليتهمها بأنها السبب في تراجع أحمد فهمي من الناحية الفنية، قائلًا: " هنا الزاهد من وقت جوازها من فهمي وهو في تراجع واضح واخر كام سنه بان عليه شويه هم واكتئاب ومكنش في أعمال كتير لفهمي قبل سفاح الجيزة ومستر إكس.. وفي نفس الوقت استاذه هنا كانت بتشتغل وبتنزلها أعمال كتير ما شاء الله أنا قاصد أقول إنها خدت منه أكتر بكتير ما ادته ".

وتابع: " دا خلانا كجمهور منشفش فهمي كتير زي الأول غير مؤخرًا بدء يرجع لجمهوره .. مش قاصد أجرح حد بس أنا بحب فهمي جدًا وواخد بالي من مشواره.. اخر فيلم لفهمي قبل مستر إكس كان الكويسين 2018 غالبًا يعني فرق أربع خمس سنين أه كان في مسلسلات بس ماكنتش بنفس قوة ريح المدام والواد سيد الشحات.. أخر حاجه أنا حاسس إن جواز فهمي من هنا أذي فهمي فنيًا جدًا لأن في حاجات ف روحه اتغيرت.. كبر بدري ".

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أحدث أعمال أحمد فهمي

ويُعرض مسلسل "سفاح الجيزة" على منصة شاهد، وهو بطولة الفنان أحمد فهي ويشارك في العمل مجموعة من الفنانين أبرزهم: باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبدالله، تأليف انجي أبوالسعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

وتدور قصة المسلسل من أحداث حقيقية لتاجر يدعى قذافي فراج تخصص في إزهاق روح كل من يعيق طريقه نحو النصب والاحتيال، وكانت حصيلة تلك الجرائم 4 ضحايا، وهم: صديقه المقرب المهندس رضا وزوجته فاطمة ونادين شقيقة زوجته وزوجة أخرى.

أعمال هنا الزاهد الأخيرة

وعلى الجانب الآخر، شاركت الفنانة هنا الزاهد في في بطولة مسلسل "سيب وأنا أسيب" مع الفنان أحمد صلاح السعدني، بالإضافة لمجموعة من الفنانين أبرزهم: محمد جمعة وعارفة عبد الرسول، ودنيا سامي وهنادي مهنا ومحمود البزاوي وآية سماحة.