"الباربي الزرقاء".. هنا الزاهد تهوس جمهورها بإطلالة صيفية عبر إنستجرام

تحرص الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها أحدث اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار بجمالها وأنوثتها.

الفنانة هنا الزاهد

وبدت هنا الزاهد في أحدث ظهور بإطلالة صيفية مميز، فإرتدت كروب توب باللون الأزرق الزهري، وبنطال فضفاض منقوش بدرجات الأزرق مع البنفسجي، مما أبرز رشاقتها ونحافة خصرها.

وتزينت هنا بمجموعة من الإكسسوارات، حيث ضمت أقراط دائرية باللون الفضي يتدلى من أذنيها، وساعة يد باللون الفضي.

الفنانة هنا الزاهد

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هنا الزاهد تصفيفة شعر جذابة، فقامت برفع بعض خصلاتها شكل البومبيه أعلى الرأس، وتركت باقي خصلاتها تتدلى على ظهرها بصيحة الكيرلي الناعم.

ووضعت هنا الزاهد مكياجًا هدئًا، فإعتمدت الماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي، واختارت أحمر شفاه بنفس اللون.

وحاز المنشور على إعجاب متابعيها، ليطلق عليها الكثير بـ "باربي"؛ نظرًا لجمالها ورشاقتها وشعرها الأشقر المشابه لشعر باربي.

ما لا تعرفه عن هنا الزاهد

هنا الزاهد هي ابنة شيرين المنزلاوي، زوجة الفنان طلعت زكريا، وكانت بدايتها من خلال المشاركة في فيلم "خطة جيمي" عام 2014، وبعد ذلك تم اختارها للمشاركة في مسلسل "فرق توقيت" مع الفنان تامر حسني.

أحدث أعمال هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد في بطولة مسلسل "سيب وأنا أسيب" مع الفنان أحمد صلاح السعدني، بالإضافة لمجموعة من الفنانين أبرزهم: محمد جمعة وعارفة عبد الرسول، ودنيا سامي وهنادي مهنا ومحمود البزاوي وآية سماحة.