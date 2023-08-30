يقي من السرطان| طريقة عمل مشروب القرفة الصحي

يبحث الجميع عن مشروب سحري يمدهم بالطاقة والدفء في الشتاء، ويساعد أيضًا على حرق الدهون وفقدان الوزن الزائد، ومن أكثر المشروبات فعالية القرفة، وفيما يلي نقدم لك طريقة خطوة بخطوة لتحضيره.

طريقة تحضير مشروب القرفة

مكونات المشروب

العسل: ملعقة صغيرة

عصير ليمون: نصف حبة

القرفة: ملعقة صغيرة (ناعم).

ماء الورد: ملعقة كبيرة

ماء: كوب

طريقة تحضير مشروب القرفة الصحي

اتركي الماء يغلي مع القرفة ، ثم اتركيه جانبًا حتى يسخن.

أضيفي العسل وعصير الليمون وماء الورد إلى القرفة وقلبي جيداً حتى تمتزج المكونات ثم قدميه.

فوائد القرفة

مضادات الميكروبات

تستخدم القرفة منذ قرون في العلاجات الطبية التقليدية بسبب خصائصها المضادة للميكروبات، على سبيل المثال، القرفة فعالة ضد الإشريكية القولونية والسالمونيلا، وكلاهما يمكن أن يسبب أمراض الجهاز الهضمي.

تقلل من الالتهاب

القرفة مليئة بمضادات الأكسدة والبوليفينول، لذا فهي تعمل كمضاد فعال للالتهابات في الجسم، نظرًا لأن الالتهاب المزمن يمكن أن يؤدي إلى أمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومتلازمة التمثيل الغذائي وأنواع معينة من السرطان والسمنة، فإن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المضادة للالتهابات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

تدعم صحة الدماغ

تحتوي القرفة على مركبات مثل سينامالديهيد وإبيكاتشين، والتي ثبت أنها تساعد في منع التدهور المعرفي والخرف ومرض باركنسون ومرض الزهايمر عن طريق تثبيط نمو البروتين المعروف باسم تاو.