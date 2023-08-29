يعالج قرح المعدة ويقي من السرطان| فوائد مذهلة للكركم

الكركم على مادة الكركمين، فيعمل كمضاد للأكسدة، والذي يمنع جسمك من الإصابة بالكثير من الأمراض؛ بسبب ضعف الخلايا، لذا يفضل إدخاله في نظام حياتك اليومي، سواء كمسحوق طبيعي أو كمكمل غذائي.

فوائد الكركم الصحية لجسمك

يحتوي الكركم على العديد من الفوائد الصحية بفضل خصائصه الطبية المختلف، فهو يساعد على:

- الوقاية من السرطان والمساهمة في علاجه.

- علاج قرحة المعدة والأمراض الالتهابية.

- يقلل من ارتفاع نسبة الدهون في الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- يعالج التهاب اللثة.

- يمنع مرض السكري من النوع 2 ويقلل من الالتهاب لدى مرضى السكري المصابين بأمراض الكلى.

- يحسن الأداء الإدراكي لدى مرضى الزهايمر.

- يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي.

- يعالج قرحة المعدة ومشاكل الكبد.

- يخفيف الأمراض الالتهابية (التهاب المفاصل الروماتويدي).

- للتطبيق الخارجي، يساعد الكركم أيضاً في علاج التهاب الجلد وبعض الجروح.

فوائد مكملات الكركم الغذائية

أصله من جنوب شرق آسيا، استخدم الكركم منذ فترة طويلة كمكمل غذائي، سواء في العلاج أو في الوقاية.

تُظهر الأبحاث أن هذه التوابل هي حليفة لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي أو لتخفيف الأمراض الالتهابية، مثل التهاب المفاصل أو هشاشة العظام على سبيل المثال.

تحتوي مكملات الكركم على مضادات الأكسدة القوية، والكوركومينويد.

اعتماداً على الألم المراد تخفيفه، تختلف جرعة الكركم الموصى بها، ولهذا السبب يجب عليك استشارة طبيبك قبل البدء في علاج الكركم.

على أي حال، يُنصح بتناول المكمل أثناء الوجبة لتسهيل امتصاصه، وإذا كنت تعانين من آفات أو حصوات تسدُّ القنوات الصفراوية، عليك استشارة الطبيب.