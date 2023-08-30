وفد طلاب أجنبي من كليات الطب في ضيافة جامعة سوهاج

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وفدًا طلابيًّا أجنبيًّا من كليات الطب من دول "إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، جمهورية التشيك، سلوڤينيا، رومانيا، البرازيل، كازاخستان، والهند"، وذلك ضمن برنامج التبادل الطلابي بالجامعة، والذي يهدف إلى إثراء الحركة العلمية والبحثية وزيادة فرص تبادل الخبرات، ومواكبة كل ما هو جديد في مختلف التخصصات العلمية والطبية.

أعرب النعماني، عن سعادته بتواجد الطلاب فى رحاب جامعة سوهاج للتدريب بكلية الطب، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس، وتبادل الصدقات والخبرات مع طلاب الجامعة، مؤكدًا أهمية التبادل الطلابي في توثيق العلاقات بين طلاب الجامعات علي مستوي العالم، والاستفادة من إمكانات التدريب العملى المتاحة بكل جامعة، إلي جانب دوره في إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على حضارات وثقافات وأنماط الدراسة بالجامعات المختلفة سواء العربية أو الأجنبية، و إثراء التبادل الثقافي والعلمي وتنشيط السياحة والترويج له، مقدمًا شكره للجمعية العلمية بكلية الطب بالجامعة سوهاج سمسا (SMSA) علي مجهوداتها في تنفيذ هذا البرنامج بهذا النجاح اللائق بالجامعة.



أكد النعماني، حرص إدارة الجامعة على دعم ورعاية برامج التبادل الطلابي مع مختلف الجامعات سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي والإسهام في دعم المواهب والطاقات من الشباب، متمنيًا للطلاب مزيدًا من النجاح والتفوق خلال مسيرتهم العلمية والعملية.



أشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلي أن إدارة الجامعة توفر جميع الاحتياجات الأساسية للطلاب خلال فترة إقامتهم بالجامعة، شاملة كل ما يتعلق بالسكن والتدريب والترفيه وغيرها، إلي جانب إعداد برنامج متميز على مدار فترة إقامتهم يشمل الكثير من المزارات فى أجمل المناطق والمعالم بمحافظة سوهاج والقاهرة سواء الثقافية أو السياحية أو الترفيهية.



قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب: “إن وفد التبادل الطلابي يخوض تدريب مدته ٣٠ يومًا في المستشفيات الجامعية في أقسام جراحة التجميل، جراحة القلب والصدر، المسالك البولية، النساء و التوليد، الرمد، المخ والأعصاب، الأنف والأذن والحنجرة، إلي جانب تنفيذ ندوات وورش عمل عن البحث العلمي والخياطة الجراحية”.



ثمن الطالب عبدالرحمن الجعفري بالفرقة السادسة بكلية الطب ورئيس الجمعية، الدعم المادي والمعنوي اللامحدود من رئيس الجامعة وكلية الطب البشري والذي كان الأساس لإنجاح برنامج التبادل الطلابي، مضيفًا أن البرنامج تناول أيضًا تنظيم رحلات لزيارة معالم المحافظة السياحية، إذْ زار الطلاب مسجد العارف، الدير الأبيض و الأحمر، ومتحف سوهاج القومي ومدينة سوهاج الجديدة، كما تم تنظيم رحلات ترفيهية سياحية لمدينة الغردقة، والأقصر وأسوان.



قدَّم الطلاب خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني، مشيدين بهذه التجربة الفريدة من نوعها والتي أتاحت لهم الفرصة أن يشاهدوا الكثير من العمليات المعقدة والحالات التي يصعب عليهم رؤيتها في بلادهم، وبجودة الخدمة الطيبة التي تقدمها المستشفيات الجامعية للمرضي، مقدمين شكرهم أيضًا للأطباء كافة الذين يقوموا بالتدريب خلال فترة البرنامج وعلي مجهوداتهم، وكفاءتهم في التعامل مع كافة الحالات المرضية كافة، إلي جانب حرصهم علي مشاركتهم التفاصيل الطبية بدقة كلها.



وفي نهاية اللقاء سلم رئيس الجامعة الشهادات لطلاب الجمعية العلمية وللوافدين تقديرًا لجهودهم، ثم التقاط الصور التذكارية.