حصلت بوابة الوفد على الصورة الأولى للمجني علية ، بائع خضار الذي قام عامل على إنهاء حياته طعنا بسلاح أبيض "سكين" خلال مشاجرة نشبت بينهما، بمنطقة أوسيم شمال غرب محافظة الجيزة،وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة،من ضبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

ننشر الصورة الأولي لضحية الخلافات الأسرية علي يد شقيق زوجته بأوسيم

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة،إخطارا من مركز شرطة أوسيم،يفيد مقتل بائع خلال مشاجرة مع عامل شقيق زوجة المجني عليه ، بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية من مركز شرطة أوسيم،إلى محل البلاغ وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة،العثور على جثة شخص يعمل بائع وسط بركة من الدماء بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة أوسيم.

واضافت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وعامل بسبب خلافات بينهما،قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض سكين فارق على إثرها الحياة.

حُرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة،واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من القليوبية إلي القاهرة ..الأمن يداهم مصنع مخدرات بشبرا

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة ، تشكيل عصابي، أدار إحدى الشقق السكنية كمكتب تصوير وتنظيم حفلات علنًا، وتدار من الباطن كمصنع لتصنيع وتخليط وترويج المواد المخدرة في أبراج أغاخان بشبرا، والتي تكمن في مادتي الآيس والبودر، ويديره أحد الأشخاص ويتردد عليه المقيمين بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، وذلك للعمل معه في تصنيع وتخليط المواد المخدرة.

وكشفت التحريات ان إدارة المتهم الرئيسي ويدعى ع.ح، الشقة المستأجرة في العقار محل الضبط، لتصنيع وتخليط المواد المخدرة، كما أشارت التحريات إلى تكوين المتهم أ. أ، والمقيم في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والسابق ضبطه واتهامه في 5 قضايا، وكذا المتهمين الآخرين، تشكيلا عصابيا تخصص فى تصنيع وتخليط وترويج المواد المخدرة.

وأضافت التحريات أنه بتفتيش الشقة عثر على كيس بداخله مادة تشبه في كونها مادة البودر الخام، وكيس آخر شفاف به مسحوق أبيض اللون، ومبالغ مالية، وكيس بلاستيكي أبيض به جزء شفاف به مادة صفراء اللون تشبه البودر المخدر الخام، وكذا كيس شفاف اللون به مادة بيضاء اللون تشبه ماده الليمون؛ لتزويد وتصنيع ماده البودر، وزجاجة من مادة الكيتامين السائل وأسلحة بيضاء.

ويأتي ذلك في إطار الخطة العامة للإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة ظاهرة انتشار المواد المخدرة بكافة أشكالها وأنواعها التخليقية منها والطبيعية، وضبطها وضبط متجريها قبل إخراجها إلى حيز التوزيع لكونها السبب الرئيسي في دخول مدمنيها ومتعاطيها لمدمار الجريمة دون وعي أو إدراك .