يتستر وراء مكتب تصوير وتنظيم حفلات .. الأمن يداهم مصنع مخدرات بشبرا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة ، تشكيل عصابي، أدار إحدى الشقق السكنية كمكتب تصوير وتنظيم حفلات علنًا، وتدار من الباطن كمصنع لتصنيع وتخليط وترويج المواد المخدرة في أبراج أغاخان بشبرا، والتي تكمن في مادتي الآيس والبودر، ويديره أحد الأشخاص ويتردد عليه المقيمين بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، وذلك للعمل معه في تصنيع وتخليط المواد المخدرة.

من القليوبية إلي القاهرة ..الأمن يداهم مصنع مخدرات بشبرا

وكشفت التحريات ان إدارة المتهم الرئيسي ويدعى ع.ح، الشقة المستأجرة في العقار محل الضبط، لتصنيع وتخليط المواد المخدرة، كما أشارت التحريات إلى تكوين المتهم أ. أ، والمقيم في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والسابق ضبطه واتهامه في 5 قضايا، وكذا المتهمين الآخرين، تشكيلا عصابيا تخصص فى تصنيع وتخليط وترويج المواد المخدرة.

وأضافت التحريات أنه بتفتيش الشقة عثر على كيس بداخله مادة تشبه في كونها مادة البودر الخام، وكيس آخر شفاف به مسحوق أبيض اللون، ومبالغ مالية، وكيس بلاستيكي أبيض به جزء شفاف به مادة صفراء اللون تشبه البودر المخدر الخام، وكذا كيس شفاف اللون به مادة بيضاء اللون تشبه ماده الليمون؛ لتزويد وتصنيع ماده البودر، وزجاجة من مادة الكيتامين السائل وأسلحة بيضاء.

ويأتي ذلك في إطار الخطة العامة للإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة ظاهرة انتشار المواد المخدرة بكافة أشكالها وأنواعها التخليقية منها والطبيعية، وضبطها وضبط متجريها قبل إخراجها إلى حيز التوزيع لكونها السبب الرئيسي في دخول مدمنيها ومتعاطيها لمدمار الجريمة دون وعي أو إدراك .

حبس تشكيل عصابي

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس تشكيل عصابي مكون من 6 عناصر إجرامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد مداهمة أحد البؤر الإجرامية بين شبين القناطر والخانكة، إذْ ضبطوا بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة نارية وبيضاء، كما أمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على الأسلحة النارية والبيضاء، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكنت مباحث القليوبية، من مداهمة إحدى البؤر الإجرامية بين شبين القناطر والخانكة، أسفرت عن ضبط 6 عناصر إجرامية، بحوزتهم 16 كيلو مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.