ختام فعاليات الدورة التدريبية لمسئولي الصحة المدرسية بالادارات الصحية بالدقهلية

اختتمت أمس فعاليات دورة تدريب الأطباء والتمريض ومسئولي الصحة المدرسية، والتى أقيمت بصحة الدقهلية؛ للإرتقاء بصحة الطلاب بالمدارس ونشر الوعي الصحي بين المجتمع المدرسي وخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض وتفعيل المحتوى العلمي للمدارس المعززة للصحة.

جاء ذلك برعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وبحضور الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى بالدقهلية والدكتورة ولاء السعيد فودة مدير إدارة السن المدرسي بالدقهلية .

واستمرت الدورة على مدار 3 ايام بمشاركة نحو 30 طبيباً وممرضة من فرق السن المدرسي بمختلف الإدارات حيث تضمنت تعزيز صحة الطلاب من خلال غرس السلوكيات و الممارسات الصحية السليمة مع التشديد على ضرورة سلامة البيئة الداخلية بالمدرسة والبيئة الخارجية المحيطة بها.

ووتشهد جميع الإدارات الصحية بالدقهلية دورات تدريبية للاطباء والممرضات القائمين علي أعمال الصحة المدرسية بمدارس الريف بداية من 28 اغسطس وحتي 14 سبتمبر 2023.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.