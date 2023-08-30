عاجل
تفاصيل أزمة ملحن القرآن الكريم
الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا وكندا تبحثان تدريب الجيش الأوكراني وتشغيل ممر الحبوب في البحر الأسود

أوكرانيا وكندا
أوكرانيا وكندا

بحث نائب مدير مكتب رئيس أوكرانيا أندري سيبيها مع ممثلي البرلمان الكندي الأوضاع في ساحة المعركة وتدريب الجيش الأوكراني وتشغيل ممر الحبوب في البحر الأسود.

txt

وزارة الدفاع الروسية: مقاتلة (سو-30) تدمر زورقا عسكريا أوكرانيا في البحر الأسود

txt

الحرب في أوكرانيا دمرت أكثر من 1300 مدرسة بشكل كامل

حضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة الدائمة للدفاع الوطني بمجلس العموم الكندي جيمس بيزان وعضو اللجنة بات كيلي، اللذين يقومان بزيارة لأوكرانيا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية نقلا عن مكتب الرئيس الأوكراني.

وأشاد سيبيها - خلال الاجتماع - بدعم كندا والبرلمان الكندي لأوكرانيا في الوقت الراهن، معربا عن امتنانه لحكومة وشعب كندا للمساعدة الشاملة للشعب الأوكراني، وخاصة المساعدة الدفاعية والمالية في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وأطلع نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا المسؤولين الكنديين على الوضع في ساحة المعركة وشدد على أهمية تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا قبل فترة الشتاء، وتحديداً لحماية البنية التحتية للطاقة في البلاد، فضلاً عن زيادة وتسريع إمدادات الأسلحة لأوكرانيا.

وذكر سيبيها أن مشاركة كندا النشطة في تدريب الجنود الأوكرانيين أمر في غاية الأهمية، وأعرب عن أمله في أن يساهم الجانب الكندي أيضًا في تدريب الطيارين الأوكرانيين في المستقبل.

وبحث الطرفان أيضا قضايا الأمن الغذائي وأهمية ضمان التشغيل دون انقطاع لممر الحبوب في البحر الأسود.

وأكد البرلمانيون الكنديون مواصلة الدعم الثابت لأوكرانيا من كل من الائتلاف الحاكم وقوى المعارضة الكندية.

مواد متعلقة

الحرب في أوكرانيا دمرت أكثر من 1300 مدرسة بشكل كامل

روسيا تشن هجوما صاروخيا على وسط أوكرانيا

أوكرانيا تقصف أراضي جمهورية دونيتسك أكثر من 60 مرة

أوكرانيا.. وفاة 3 طيارين بسبب اصطدام طائرتي تدريب