وزارة العمل : ندوات توعية حول أحكام عمل الأطفال .. وختام برامج تدريبية لفتيات البحيرة

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة البحيرة بشأن تنظيم ندوتين للتوعية حول أخطار عمل الطفل والمهن المحظورة ، وذلك بمركز كوم حمادة داخل مصنع طيار للبلاستيك ، وداخل شركات الملابس الجاهزة بكفر الدوار ،وذلك انطلاقاً من دور وزارة العمل وحرصها على منع عمل الأطفال فى الأعمال الخطرة وأسوأ أشكال عمل الأطفال، وكذلك إجراء اختبار إتمام التدريب للدورتين التدريبيتين على مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة في مجلس قرية البريجات لعدد 30 متدربات ، حيث شمل اختبار نظري وآخر عملى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الفتيات وتمكينهم إقتصادياً لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة ، أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم، وتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل بين العاملين بالمنشآت لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية والوقاية من الوقوع في المخالفات لتلك الأحكام ..

واوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة، في تقريره للوزارة ، انه جرى تنظيم ندوتين للتوعية حول أخطار عمل الطفل والمهن المحظورة، وذلك فى شركات الملابس الجاهزة ومصنع للبلاستك ، للتوعية بخطورة عمل الأطفال دون السن القانونية وعقوبة مخالفة أحكام القانون فيما نص على ذلك ، كما تطرقت الندوة لشرح مواد القانون الخاصة بعمل الأطفال المادة 98 الخاصة بتعريف الطفل في القانون ، و المادة 99 الخاصة بحظر تشغيل الأطفال من الجنسين قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى أو 14 سنة أيهما أكبر ، والمادة 101 الخاصة بحظر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يومياً يتخللها فترة للراحة وتناول الطعام ..

وأضاف مدير المديرية انه جرى متابعة اختبار إتمام الدورتين التدريبيتين على مهنة التفصيل والخياطة وإجراء الاختبار النهائي للمتدربين بوحدة التدريب المتنقلة في مجلس قريه لـ 30 متدربة ، حيث شمل الاختبار جزء نظرى وآخر عملى، منوها إلى أنه بعد التدريب سوف توفر المديرية للراغبات في العمل فرص عمل بمنشآت القطاع الخاص ، وذلك انطلاقاً من دور وزارة العمل وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في تحسين مستويات معيشتهم .