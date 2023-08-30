وزارة العمل تنظم ملتقى للسلامة والصحة المهنية بجنوب سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بشركة السويس للزيت صغيرة بمشاركة 20 منشأة صناعية فى صناعة الثروة المعدنية من استخراج البترول والمناجم والمحاجر، بمشاركة عدد 25 مسئولَ سلامة وصحة مهنية بتلك الشركات، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن شحاتة في ختام زيارته للمحافظة خلال الأيام القليلة الماضية بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المنشآت وسلامة العمال وحمايتهم من المخاطر بين العاملين والمسئولين بالشركات العاملة داخل المحافظات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تلقت تقريرًا من أشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء،أفاد فيه أنه فى ختام زيارة وزير العمل حسن شحاتة الأخيرة لمحافظة جنوب سيناء أصدر توجيهاته بضرورة تعزيز علاقات العمل ودعم خطط التنمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلى الفور استجابت المديرية ونظمت فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بمشاركة 20 منشأة صناعية فى صناعة الثروة المعدنية من استخراج البترول والمناجم والمحاجر للمرة الأولى بشركة السويس للزيت صغيرة للتوعية بثقافة السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة لطرفي العمل "صاحب العمل والعامل"، تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية كافة.

أضاف مدير المديرية، أن فعاليات الملتقى جرت على مدار يومين بمقر الشركة بجنوب سيناء لنشر مفاهيم وثقافة وتعليمات السلامة والصحة المهنية، وذلك بمشاركة عدد 25 مسئول سلامة وصحة مهنية بالمحافظة، ومنوهًّا إلى أن الملتقى تضمن أيضًا محاضرات ألقاها الكيميائي محمد مدكور والكيميائى طارق مصطفى جرى خلالها مناقشات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمشاركين وتبادل الآراء، جاءت فعاليات اليوم الأول بحضور المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الخياط، وأحمد مصطفى وكيل مديرية العمل بجنوب سيناء، والعميد سامح المتولى رئيس مدينة أبورديس نيابة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة ومناخ مستقر يزيد من الإنتاجية ويحقق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة على أرض المحافظة.