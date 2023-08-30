inDrive سفر تعلن عن أسعار أشهر الوجهات والرحلات خلال موسم صيف 2023

أعلنت اندرايف، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمي، لأول مرة عن متوسط أسعار الرحلات الخاصة، والتي تم اختيارها من قبل المستخدمين في صيف 2023 عن طريق خدمة inDrive سفر، التي تعد واحدة من أشهر خدمات السفر في مصر والشرق الأوسط.

اندرايف وأشهر تلك الوجهات الصيفية





من أشهر تلك الوجهات الصيفية وأكثرها طلباً على التطبيق هي الرحلات ما بين محافظتي القاهرة والإسكندرية ويعود ذلك لأن غالبية سكان القاهرة يقضون اجازتهم الأسبوعية على شواطئ عروس البحر المتوسط خلال الموسم الصيفي، حيث يقدر سعر الرحلة بـ 500 جنيه كما يمكن للمستخدم طلب سيارة خاصة من أجل الاستمتاع بخصوصية الرحلة التي تصل مسافتها لـ 220 كيلو متر عن طريق القاهرة - الأسكندرية الصحراوي.



يعد الساحل الشمالي من أكثر رحلات inDrive سفر طلبًا وشهرة على التطبيق لأنه أيضًا وجهة مميزة المصريين لقضاء العطلات الصيفية بأسعار رحلات يصل إلى 500 جنيه، عن طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي ثم طريق وادي النطرون في رحلة تستغرق قرابة ساعتين ونصف (260 كم)، ومن القاهرة إلى العين السخنة تصل تكلفة الرحلة 550 جنيه.





كشفت خدمة inDrive سفر إن رحلات القاهرة - الزقازيق تصنف من أكثر الوجهات طلبًا والذي تصل مدة الرحلة إلى ساعة ونصف عن طريق القاهرة - بلبيس الصحراوي أما عن سعر الرحلة هو 360 جنيه، ومن أهم مميزات هذه الخدمة هو أن المستخدمين يتمتعون بحرية تحديد السعر أولاً، ويمكن للسائقين قبول العرض، أو اقتراح السعر الخاص بهم، أو اختيار عرض آخر، مما يسمح للمستخدمين والسائقين بالعمل والسفر وفقًا لـ شروطهم الخاصة مع ضمان الحصول على رحلة آمنة ومريحة من القاهرة إلى الزقازيق.



تتميز مدينة المنصورة بمعالمها وآثارها وكرم أهلها، لذلك يمكن لسكان القاهرة الذهاب إلى هناك في حوالي ساعتين ونصف (130.4 كم) عبر طريق ميت غمر- طلخا وتكلفتها حوالي 400 جنيه، ومن القاهرة الى الاسماعيلية تصل تكلفة الرحلة الى 300 جنيه في رحلة تستغرق قرابة الـ 90 دقيقة، والرحلات بين القاهرة والسويس تكلف عادة حوالي 370 جنيه وتستغرق أقل من ساعتين (139.4 كم).



قال محمد علي ممثل تطوير الأعمال لخدمة inDrive سفر: "نحن حريصون على جعل التنقل للمصريين إلى أبعد مسافة مريحًا وبأسعار معقولة على عكس تطبيقات السفر الأخرى، وبات تطبيق اندرايف في متناول الجميع لاستخدامه، فأنت لا تقوم فقط بحجز رحلة؛ أنت تحصل على تجربة خاصة ومميزة".