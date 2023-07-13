inDrive تطلق خدمات السفر وشحن البضائع بين القاهرة والساحل الشمالي

أعلنت inDrive، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمي، وواحدة من أشهر خدمات النقل الذكي عن تواجد خدمات inDrive. سفر و شحن ما بين القاهرة والساحل الشمالي، والذي يعد وجهة المصريين خلال الموسم الصيفي لقضاء العطلة الصيفية في شهري يوليو وأغسطس، حيث تعتمد هذه الخدمات على نفس نموذج العمل الخاص بـ اندرايف وهو قيام العميل بتحديد سعر الرحلة ومن جانبه يقبل السائق سعر الرحلة أو يرفضها ويتفاوض فيما بينه مع العميل.



تقدم inDrive. سفر خدمة تتيح للمستخدمين التنقل والسفر من القاهرة إلى الساحل الشمالي من خلال حجز رحلات عبر التطبيق من على (موبايل و أجهزة الكمبيوتر) أو من خلال نسخة الويب inDrive.City to City ، ومن أهم مميزات هذه الخدمة أن المستخدم يمكنه الحصول على رحلة خاصة - دون اصطحاب أشخاص آخرين- وهو نفس نموذج الرحلات داخل المدينة، كما أن هذه الخدمة توفر المزيد من الوقت لأن المستخدم ليس بحاجة للذهاب إلى محطة الأتوبيس والالتزام بجدول الرحلات لأن السائق يذهب للراكب أينما يتواجد ويصطحبه إلى الوجهة المقصودة بناء على الاتفاق بينهما قبل انطلاق الرحلة.



كما تتوفر خدمة inDrive شحن والتي تقدم للمستخدمين خدمات نقل الشحنات الكبيرة مثل الأثاث أو المراكب او جت سكي من القاهرة إلى الساحل الشمالي، حيث يختار المستخدم وقت و الوجهة المقصودة وسيارة الشحن المناسبة لـ طلبه وبعدها يحدد السعر ويتفاوض مع السائق فيما بينهما كما يتيح للمستخدم اختيار الرحلة أو الشحنة على الفور ليس فقط بناءً على السعر ووقت التسليم و لكن ايضاً تقييم السائق.



ومن أجل الحفاظ على معايير الأمان، يتم التحقق بعناية من جميع السائقين المسجلين و مستنداتهم لضمان السلامة الكاملة للشحنة، كما يمكن للعملاء أيضًا تتبع الرحلة من خلال التطبيق للتأكد من تسليم في الوقت المتفق عليه وأن الرحلة على مسارها الصحيح.



معايير الأمان :

تحرص inDrive على تطبيق أعلى معايير الأمان حيث يتيح فقط للمستخدم المسجل على التطبيق بـ استخدامه وطلب رحلات، كما يخضع جميع السائقين المسجلين على التطبيق لـ فحص إلزامي وهذا يعني ان لا يوجد اخفاء للبيانات وهي إحدى أهم سمات معايير الأمان، كما أن هناك نظام تقييم يمنح المستخدم فرصة اختيار السائق الذي يتميز بسمعة طبية من خلال التقييم الذي يحصل عليه من رحلات قام بها مع مستخدمين آخرين

قال معتز توبة مدير تطوير الأعمال لـ اندرايف في الشرق الأوسط :" مصر اصبحت الان سوق فعال ومهم لـ inDrive في الشرق الأوسط، واستثمرنا الكثير في التسويق من أجل بناء مجتمعاً هنا من خلال تقديم نشاطات خيرية مثل دعم رائدات الأعمال في مجال التكنولوجيا وتنظيم ايضاً فعاليات وأنشطة رياضية لذوي الهمم والأطفال في المجتمعات البسيطة، لأن مهمتنا الاساسية تكمن في تحدي الظلم، والان inDrive أصبح ثاني تطبيقات النقل الذكي شهرة في العالم".