inDrive تطلق ميثاق سلامة لضمان رحلات آمنة للسائقين والركاب

أطلقت اندرايف inDrive، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمي، ميثاق سلامة التي تمكن المستخدمين والسائقين من تحقيق معايير الأمان خلال قيامهم برحلات عبر التطبيق، مشيرة إلى أن من خلال هذا الميثاق تلتزم الشركة بـ تطبيق معايير الأمان للمستخدمين من خلال ميزات مخصصة بالإضافة إلى تقديم النصائح وإنشاء مدونة تتضمن قواعد السلوك للجميع.



كشفت اندرايف inDrive عن بعض الإحصائيات الخاصة برحلاتها في منطقة الشرق الأوسط ما بين الـ22 من شهر يناير حتى الـ 23 من شهر يونيو والتي تشير إلى أن 99.9% من الرحلات تمت بدون حدوث أي واقعة وأن 97% من الرحلات حصلت على تقييمات إيجابية من الركاب.





قال معتز توبة، مدير تطوير الأعمال لـ اندرايف في الشرق الأوسط "السلامة أمر بالغ الأهمية في اندرايف inDrive، إن رفاهية الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقنا هي أولويتنا، نحن نعلم أنه لتحقيق أقصى قدر من السلامة، يجب على الأطراف الثلاثة - inDrive والركاب والسائقين - أن تلعب دورها، ولذا فإن ميثاق سلامة الخاص بنا يدعو جميع مستخدمينا للمساعدة في جعل كل رحلة آمنة. من جانبنا، نحن نعلم أن السياسات والميزات الفعالة سوف تقطع شوطًا طويلاً لضمان السلامة".



تستمر اندرايف inDrive في مسارها من أجل تقييم وتطوير آليات السلامة الخاصة بها للحفاظ على سلامة المستخدمين من خلال الاستعانة ببيانات الرحلات، تقييمات وآراء المستخدمين، التشاور مع المختصين للتعرف على أهم المخاطر التي قد تقع خلال رحلات والحد منها من خلال الاعتماد نظام تنبؤي، بناءً على مجموعة من العوامل، يحدد السلوك الخطير المحتمل للسائق أو الراكب مقدمًا ويحظر الحساب.



وأيضاً توثيق حسابات الركاب على التطبيق من خلال الحصول على رقم هاتفهم والبريد الالكتروني أما السائق يوثق حسابه بعد تقديم كل الأوراق المطلوبة وفحصها والتأكد منها وفي حال وقوع حادث تتعاون الشركة مع الشرطة بتقديم البيانات المطلوبة، إضافة إلى ذلك يرسل السائق مع المستندات صورته الشخصية (سيلفي) و لـ سيارته وفحص الفيش الجنائي حيث لا يُسمح بالتسجيل على التطبيق سوى للسائقين الذين ليس لديهم أي سجل جنائي أو إجرامي.