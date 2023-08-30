كاف يعتمد 6 ملاعب مصرية لاستضافة تصفيات كأس العالم 2026

اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، 6 ملاعب مصرية لاستضافة تصفيات كأس العالم 2026.

وأرسل كاف كشف بالملاعب المعتمدة والدول التي لم تعتمد ملاعبها في التصفيات.

وشهد كشف كاف اعتماد ملاعب مصر وغينيا بيساو فقط من ملاعب المجموعة الأولى.

وجاءت الملاعب المصرية المعتمدة من قبل كاف لاستضافة التصفيات كالآتي:

- استاد القاهرة

- استاد الدفاع الجوي.

- استاد السلام.

- استاد برج العرب.

- استاد السويس.

- استاد هيئة قناة السويس

ورفض كاف اعتماد ملاعب كل من جيبوتي وبوركينا فاسو وإثيوبيا وسيراليون من نفس المجموعة.

وقد تتغير تلك الأوضاع بعد نهاية الجولة الأولى والثانية من التصفيات إذا اكتملت اشتراطات كاف لاعتماد ملاعب الدول المرفوضة.

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

الجولة الأولى: مصر × جيبوتي (13 إلى 21 نوفمبر)

الجولة الثانية: سيراليون × مصر (13 إلى 21 نوفمبر)

الجولة الثالثة: مصر × بوركينا فاسو (3 إلى 11 يونيو 2024)

الجولة الرابعة: غينيا بيساو × مصر (3 إلى 11 يونيو 2024)

الجولة الخامسة: إثيوبيا × مصر (17 إلى 25 مارس 2025)

الجولة السادسة: مصر × سيراليون (17 إلى 25 مارس 2025)

الجولة السابعة: مصر × إثيوبيا (1 إلى 9 سبتمبر 2025)

الجولة الثامنة: بوركينا فاسو × مصر (1 إلى 9 سبتمبر)

الجولة التاسعة: جيبوتي × مصر (6 إلى 14 أكتوبر 2025)

الجولة العاشرة: مصر × غينيا بيساو (6 إلى 14 أكتوبر 2025)