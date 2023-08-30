الباطش: تطوير مهارات الشباب التكنولوجية والتقنية لتأهيلهم لسوق العمل

أكد الدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير مهارات الشباب التكنولوجية والتقنية لتأهيلهم لسوق العمل.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الباطش نيابة عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال مؤتمر "تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات والوظائف المستقبلية"، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ومنظمة اليونيسف مصر، وشركة ميكروسوفت مصر

وقال الباطش:" نولي اهتماما بالغاً بالمؤتمر، ونقدم الشكر للشباب العربي علي مشاركته الفعالة والايجابية طوال فترة انعقاد المؤتمر، ونثمن مخرجات المؤتمر والتي تبرهن علي وعي الشباب العربي بأهم القضايا علي الساحة العربية والعالمية".

وأضاف :"نشيد بفكر ورؤية ووعي الشباب المشاركين من كافة الدول العربية، ونعرب عن شكرنا وتقديرنا للشراكة المثمرة مع شركة مايكروسوفت مصر، ومنظمة اليونيسف، ومجهوداتهم الكبيرة في سبيل انجاح هذا الملتقي، ونؤكد علي أهمية المؤتمر في الاستدامة وتطوير الشباب والنشء، واتاحة الوظائف من خلال تطوير مهارتهم التكنولوجية والتقنية".